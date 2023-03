Kylian Mbappé fait-il peur aux Allemands ?

Par la présence d’un seul homme sur le terrain, le PSG semble passer du costume d’outsider à celui de favori dans sa double confrontation face au Bayern Munich. Ce mercredi, Kylian Mbappé devrait bien débuter sur la pelouse de l’Allianz Arena, trois semaines après son entrée tonitruante du match aller. Vingt minutes intenses où les Bavarois ont enfin tremblé après avoir passé une soirée plutôt tranquille défensivement. « On a tous vu ce qu’il s’est passé lors des vingt dernières minutes du match aller. Ça doit être un avertissement pour le Bayern. Kylian Mbappé est entré et le match a complètement changé », estime Julian Buhl, suiveur du Bayern Munich pour le média t-online. Un avis pas complètement partagé par Thomas Müller, qui a affirmé que son entrée, aussi bonne fut-elle, a peut-être été surestimée. « Il a tout de suite montré sa qualité mais il ne faut pas en faire trop et le voir plus beau qu’il l’a été. Sur l’une de ses actions les plus dangereuses, il était clairement hors-jeu », a analysé le champion du monde 2014 vendredi dernier dans Bild.

Présent mercredi dans les travées de l’antre munichoise, Alexander Salzweger, le porte-parole du Club n.12, groupe de supporters du Bayern, relativise également la courte prestation de Mbappé, étant donné « que tous les autres joueurs avaient 70 minutes dans les jambes ». Toutefois, la forme du Français depuis le Mondial fait bel et bien trembler nos voisins outre-Rhin. « Un joueur qui met huit buts dans une Coupe du monde est toujours dangereux », affirme Alexander, tandis que pour Julian, les Bavarois savent « tous de quoi il est capable et qu’il peut décider d’un match tout seul. On a tous vu ce qu’il a fait lors de la finale de la Coupe du monde. Même s’il a perdu, il a porté la France jusqu’en prolongation et aux tirs au but. Il a fait la différence ». Enfin, tous les supporters ne sont pas apeuré par Mbappé. « Peur ? Jamais. Nous sommes le FC Bayern et la suite de la compétition est entièrement entre nos mains », assène Christopher Nandelstädt, fan du club bavarois depuis plus de 40 ans.

L’arme numéro 1

En Allemagne et en l’absence de Neymar, Kylian Mbappé semble indissociable de Lionel Messi. Le tout récent champion du monde, même s’il n’est plus forcément dans ses grandes années, continue d’effrayer les supporters adverses. Presque autant que le Kyk’s, qui reste tout de même plus dangereux selon les Allemands. « Je pense que Mbappé est plus dangereux que Messi. Il est plus jeune, plus rapide, il est l’avenir et l’espèce d’héritier légitime de Messi. Mais affronter les deux est assez difficile, ils jouent bien ensemble », détaille le journaliste pour t-online. Si bon nombre d’observateurs de l’Hexagone martèlent que Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde, les Munichois sont un peu plus mesurés, et estiment qu’Erling Haaland ou même Messi, rivalisent aujourd’hui avec le Tricolore pour ce titre.

En revanche, il n’y a pas de débat avec Neymar. « On a beaucoup plus parlé de la possibilité que Mbappé manque le match aller que Neymar actuellement. Pour nous, il n’est plus un joueur qui fait des différences comme peut l’être le Français », confie le journaliste. Pour Christopher, le Brésilien « ne participe guère au jeu, n’aide pas défensivement, semble souvent carrément apathique. Je ne vois donc pas cela comme un désavantage pour le PSG si Neymar ne peut pas jouer ». Finalement, la vision qu’ont les Allemands de Mbappé diffère-t-elle vraiment de la nôtre ? « Ils ont la même perception que le monde entier », tranche par texto Bixente Lizarazu, accompagné d’un smiley pleurs de rire. Mbappé pourrait bien le faire pleurer de tristesse mercredi.

