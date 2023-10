Kylian Mbappé et le Ballon d’or : un rendez-vous déjà manqué ?

Septième en 2017, quatrième en 2018, sixième en 2019, neuvième en 2021, sixième en 2022, et troisième en 2023, donc : année après année, Kylian Mbappé s’est approché du Ballon d’or, s’en est éloigné, puis s’en est rapproché. Mais à trois semaines de ses 25 ans, et près de sept ans après son explosion, le génie français n’a toujours pas inscrit son nom à côté de ceux de Stanley Matthews, Eusébio, Michel Platini, Zinédine Zidane, Cristiano Ronaldo ou Leo Messi. Cette année, c’est même l’Argentin, à son grand âge de 36 ans, qui a piqué la vedette à Kyky de Bondy en soulevant le trophée pour la huitième fois. « Tu le mérites », a commenté Kyks avec classe, sur les réseaux sociaux. Ironiquement, la Pulga tenait compagnie au Français à chaque tournant de la saison. Les deux hommes étaient dans le même camp le 8 mars 2023 à Munich, quand le Paris Saint-Germain a sombré sur la pelouse du Bayern et dit au revoir à la Ligue des champions. En revanche, ils se faisaient face le 18 décembre 2022 à Lusail, le jour où l’Argentine est venue à bout de l’équipe de France au bout d’une baston d’anthologie.

La menace Haaland

Mbappé est sans nul doute passé à un bout de pied près (celui de Dibu Martínez, face à un Randal Kolo Muani à bout portant, dans le temps additionnel de la prolongation) d’être sacré meilleur joueur du monde pour la première fois de sa carrière. Les votants n’ont pas été convaincus par sa finale de Mondial et son soulier d’or de la compétition (8 pions, dont ce fameux triplé contre l’Albiceleste), ses titres de champion de France et de meilleur buteur de Ligue 1 (29 réalisations), ses 54 buts au total en 56 apparitions en 2022-2023, club et sélection confondus. La tortue ninja n’a pas remporté le Ballon d’or 2023, mais il y a pire : il ne figure même pas sur la deuxième place de ce classement. Celle-ci est occupée par un certain Erling Haaland, son benjamin d’une année et demie, qui a fait en un an à Manchester City ce que Mbappé vise depuis 2017 dans la capitale : soulever la coupe aux grandes oreilles.

Plombé par des collectifs parfois défaillants, mais aussi individuellement passé au travers de certains grands rendez-vous (pas contre l’Argentine, certes) malgré des performances globalement hors normes depuis 2016-2017, un statut de MVP (à Paris, en équipe de France) et une élévation au rang d’icône, Mbappé patine. Battu sur la plus haute marche de la C1 2020, puis du Mondial cette année, piteusement éliminé de l’Euro 2021 ou des autres campagnes de Ligue des champions, l’ancien Monégasque ne compte finalement qu’un seul trophée majeur dans sa vitrine, à l’heure actuelle. Et derrière lui, les concurrents arrivent pleine balle : il y a la machine norvégienne, donc, mais aussi Vinicius Júnior (23 ans), Julián Álvarez (23), Khvicha Kvaratskhelia (22), Jude Bellingham (20), Jamal Musiala (20)… Tous plus jeunes, tous présents dans la liste des 30. Voir un Français soulever le Ballon d’or reste une anomalie, et en 2022, Karim Benzema a déjà rempli le quota pour un bon bout de temps.

Est-ce un destin à la Franck Ribéry ou à la Antoine Griezmann – deux figures du football français jamais reconnues à leur juste valeur au niveau mondial – qui attend notre Kylian national ? Après son année totale en 2013 avec le Bayern (Buli, Pokal, Ligue des champions, Supercoupe d’Europe, Mondial des clubs), Kaiser Franck avait échoué à la troisième place du BO. Grizou a, lui, carrément terminé deux fois à cette position. En 2016, quand il avait porté l’Atlético jusqu’en finale de C1, et les Bleus jusqu’en finale de l’Euro avec les médailles de meilleur joueur et meilleur buteur de la compétition ; et en 2018, lorsqu’il avait emmené les Colchoneros au titres de champion d’Espagne et vainqueur de la C3, et les Bleus au titre de champion du monde. Le train n’est pas encore vraiment passé, pour KM7. Mais il serait peut-être bon de ne pas louper celui de l’été prochain, censé l’amener de l’autre côté des Pyrénées, puis sur le toit de l’Europe, avant de voir les flashs crépiter pour lui au Théâtre du Châtelet.

Kylian Mbappé, en plein mois doute