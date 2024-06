Le récap du jour : pas de Tartan à perdre

Des kilts, des claques, un virus et déjà plus de bière : cet Euro allemand commence sous les meilleurs auspices.

Top Spiel

Il n’y avait qu’un seul match à se mettre sous la dent ce vendredi, ouverture du tournoi oblige, donc l’Allemagne a décidé de marquer pour trois ! Rayonnante face à l’Écosse (5-1) la Nationalmannschaft n’a fait qu’une bouchée des hommes de Steve Clarke à Munich. Cinq buts donc (six si on compte le CSC de Rüdiger), dont trois franchement très ébouriffants, avec un missile signé Niclas Füllkrug qui, même avec une dent en moins, se fait décidément un plaisir de passer sa vie à faire fermer des bouches. En bref, l’Allemagne n’inspirait plus franchement la peur à ses adversaires, elle a rappelé à tout le monde qu’un Euro à domicile, ça ne se joue pas, ça se gagne !

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Jamal Musiala

Impressionnant d’aisance et de facilité, Jamal Musiala s’est régalé dans son habituel jardin munichois. Deuxième buteur allemand de la soirée et élu homme du match, il a volé la vedette à tous les autres. S’il continue sur ce rythme pendant un mois, Vinícius peut déjà oublier le Ballon d’or.

Fan zone : #NoScotlandNoParty

Quoi de mieux que 150 000 Écossais bourrés pour lancer cet Euro 2024 ? À Munich, les membres de la Tartan Army ont vidé les réserves de bière du bar le Woerner’s en moins de trois heures. Galvanisés par les cornemuses, ils ont ensuite sauté dans la fontaine De Fischbrunnen de la Marienplatz, collé des stickers sur le crâne chauve d’un journaliste en plein direct avant de soulever le kilt d’un supporter avec un maillot allemand, qui, comme le veut la tradition, ne portait rien en dessous. De son côté, un daron écossais a écrit une lettre d’excuses à l’établissement de son fils pour que ce dernier l’accompagne durant la compétition. Dans celle-ci, il a mentionné un « voyage éducatif » tout en promettant que le petit Aleks rédigera un « compte rendu détaillé à son retour ». La fessée de l’Allemagne en soirée formera la jeunesse.

La stat pas piquée des Teutons : 2,5%

Pour le match « à risques » entre l’Angleterre et la Serbie dimanche, la police allemande a annoncé que les supporters ne pourront acheter que de la bière légère à 2,5% dans le stade. Autre restriction, ces derniers seront limités à deux verres à la fois. C’est peut-être pas plus mal quand on sait que le premier entraînement des Beli Orlovi a été interrompu à la suite des heurts entre les supporters serbes et la police !

Dites « Käse »

Un dernier au revoir à Franz Beckenbauer. C’est Heidi Beckenbauer, veuve de l’icône du football allemand et vainqueur de l’Euro en 1972, qui a apporté le trophée sur la pelouse, aux côtés de Bernard Dietz (1980) et Jürgen Klinsmann (1996), étant avec le Kaiser les capitaines ayant permis à la Mannschaft de régner sur l’Europe.

Französische Qualität

L’équipe de France commence la compétition comme elle a bouclé la dernière : avec la menace d’un virus circulant dans le groupe. « C’est moi le premier à avoir ouvert le bal », se marrait Ousmane Dembélé mercredi. Kingsley Coman serait la dernière victime de ce « coup de froid » made in Bleus, alors que les gestes barrière sont de retour au premier plan dans le groupe France. Faut-il s’en inquiéter ? Pas de panique, Olivier Giroud a tenu à rassurer son monde : en dehors du Munichois cloîtré dans sa chambre, « tout le monde est frais et prêt ». Attention quand même, le temps est changeant à Paderborn, et une violente averse est vite arrivée. Au moins, les soldats de DD devraient tous être au top et immunisés pour la finale. C’est toujours ça de gagné.

De l’autre côté du mur : union et prison

Pendant que 535 000 élèves de classe de première lançaient le bac 2024 avec l’écrit de français, Raphaël Glucksmann a annoncé son soutien au Nouveau Front populaire, tout en dézinguant Jean-Luc Mélenchon. Sinon, dans ce monde radieux, un tribunal a condamné à cinq ans de prison la journaliste Huang Xueqin, qui avait tenté en 2018 de lancer le mouvement #MeToo en Chine. Heureusement, Laylow a sorti un nouveau single et on apprend que « la situation des nappes phréatiques françaises a continué de s’améliorer en mai » selon le bureau de recherches géologiques et minières. Tout va bien.

La Dégaine du jour, avec Dégaine

Le Premier ministre écossais avait à cœur de participer à la fête en cette journée d’ouverture de l’Euro, il n’a pas fait les choses à moitié. Aperçu un peu partout dans les rues de Munich, John Swinney s’est fièrement affiché aux côtés de ses compatriotes dans le plus traditionnel des habits des Highlands : en kilt ! Admirez simplement.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 First Minister @johnswinney has joined The Tartan Army in Munich before Scotland’s opening match against hosts Germany at #EURO24. ‘Mon @ScotlandNT! pic.twitter.com/cprzc2awUs — The SNP (@theSNP) June 14, 2024

Antonio Rüdiger dans la légende écossaise