Et si le Napoli passait à la vitesse supérieure ?

En remportant son deuxième Scudetto en deux ans, le Napoli s’est imposé ces dernières années comme un mastodonte du football italien, aux côtés des traditionnels grands du Nord, Juve, Inter, Milan. Avec Antonio Conte aux commandes, les Partenopei comptent bien franchir un cap et faire du Scudetto non plus une parenthèse enchantée, mais la norme.

À Naples plus qu’ailleurs, les choses se passent rarement comme prévues. Comme le dit le proverbe napolitain, « Storta va, deritta vene ». Traduction : ça part de travers, ça arrive droit. Le 23 mai dernier, le SSC Napoli s’imposait (2-0) face à Cagliari et remportait le quatrième Scudetto de son histoire, le deuxième en trois ans. Longtemps dans l’ombre des grands du Nord, le Napoli s’est depuis installé à la table de ces derniers, sans gêne ni complexe. Mais à peine le temps de célébrer ce titre que l’orage a frappé la cité parthénopéenne : Antonio Conte est annoncé sur le départ. La cause ? Des promesses non tenues par le sulfureux président Aurelio De Laurentiis, notamment au niveau du manque de moyens et des promesses non-tenues.

Storta va, deritta vene : après plusieurs jours de discussions, De Laurentiis parvient à convaincre Conte de rester en Campanie. « En-avant tous, plus fort qu’avant », annoncera le président napolitain sur ses réseaux sociaux pour officialiser la nouvelle. Pour convaincre l’ancien sélectionneur de la Nazionale, le producteur de cinéma à ses heures perdues a promis des investissements conséquents sur le mercato avec une enveloppe d’environ 150 millions d’euros. Les arrivées ne se sont pas fait attendre : Kevin de Bruyne, Noa Lang, Sam Beukema, Lorenzo Lucca, Vanja Milinković-Savić, ou encore Luca Marianucci. Un mercato XXL qui témoigne des ambitions des Partenopei, le Scudetto ne doit pas être une parenthèse enchantée, une exception. « Je suis très satisfait du mercato. Nous sommes un club qui poursuit sa reconstruction, nous avons remporté le titre l’année dernière, mais nous devons désormais passer la vitesse supérieure, expliquait Conte face à la presse cet été. L’effectif a été renforcé avec de la qualité, c’est important. »

Le perdant magnifique n’est plus

Le Napoli de Walter Mazzarri, de Rafael Benítez, de Maurizio Sarri ou encore de Luciano Spalletti (avant qu’il réussisse à prendre le Scudetto). Ces quinze dernières années, le Napoli a souvent été catalogué comme une équipe hype, séduisante auprès des passionnés de calcio par son style de jeu très offensif, portée par des giocatori attachants, d’Edinson Cavani à Ezequiel Lavezzi, en passant par Marek Hamsik, Jorginho, Allan, Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne, Gonzalo Higuain, Dries Mertens, ou encore Piotr Zieliński. Des équipes napolitaines attrayantes, attachantes et qui ont marqué les esprits, mais qui – alla fine – ne sont jamais entrées dans l’histoire, faute de titre. Le fameux perdant magnifique : de 2010 à 2022, le SSC Napoli terminera à quatre reprises deuxième de Serie A (2013, 2016, 2018 et 2019) et devra se contenter de trois Coppa Italia (2012, 2014, 2020) et d’une Supercoppa (2014).

<iframe loading="lazy" title="Napoli - Juventus 2-1 - Highlights - Matchday 6 - Serie A TIM 2015/16" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/DW1Pcv8hat0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Pour Omar El Kaddouri, qui a connu ces belles années napolitaines, « il est important de rappeler qu’à ce moment-là, la Juve était presque injouable ». Mais, au-delà du mastodonte qu’était la Vieille Dame, l’homme qui a évolué deux saisons et demi à Naples ajoute : « On avait une superbe équipe, des joueurs exceptionnels, mais disons qu’on était peut-être moins ambitieux et moins armés que la Juventus. Déjà, au niveau des infrastructures, c’était le jour et la nuit. La Juve, chaque saison, avait comme objectif d’être champion. Nous, on partait avec l’objectif de se qualifier pour la Ligue des champions. Elle est là la différence, ils étaient habitués à gagner et pas forcément nous. »

La Juve, chaque saison, avait comme objectif d’être champion. Nous, on partait avec l’objectif de se qualifier pour la Ligue des champions. Elle est là la différence, ils étaient habitués à gagner et pas forcément nous. » Omar El Kaddouri, ancien joueur du Napoli.

Durant plusieurs années, le Napoli a donc longtemps dû se contenter du titre de perdant magnifique, faute de projet clair et d’ambitions. Omar El Kaddouri : « Les supporters parlent encore de notre Napoli (celui de la saison 2015-2016 sous Maurizio Sarri, NDLR). Forcément, ne pas avoir de titre à la clé, c’est frustrant, car on était vraiment une superbe équipe. Mais dans le football, gagner des titres est indispensable pour rentrer dans l’histoire. »

Deux Scudetti en trois ans, et après ?

Les deux Scudetti remportés en deux ans ont changé la donne, en plus de l’arrivée d’Antonio Conte sur le banc. En effet, à la différence de Luciano Spalletti qui a quitté Naples après son titre sans jamais confronter De Laurentiis sur le manque d’ambition du club, Conte a décidé – lui – de taper du poing sur la table. « Conte a ramené de l’ambition, quelque chose en plus qui pouvait manquer ces dernières années », souligne El Kaddouri. Bien que pour l’ancien international marocain, « le Napoli sera attendu au tournant », le Campione doit rester ambitieux : « C’est désormais un grand club d’Italie et doit continuer sur sa lancée des dernières années. Ils se sont renforcés avec de la qualité, ils vont faire une grande saison, j’en suis persuadé. »

Le Napoli ne doit pas se contenter du Scudetto ! » Antonio Conte, l’ambitieux.

Le titre de champion d’Italie doit devenir un objectif concret chaque saison pour le Napoli, pas un rêve. « Le Scudetto la saison dernière n’était pas forcément prévu. Mais nous ne devons pas nous contenter, nous avons un projet ambitieux », soulignait Conte lors de la première conférence de presse de la saison. Pour l’ancien Mister de la Juve, nul doute « qu’avec le badge de champion sur le maillot, vous partez comme favori, c’est indéniable et nous devons en être bien conscients ».

Cet été 2025 tente à prouver que les Partenopei comptent bien défendre leur titre : au-delà des nombreux renforts de grande qualité, ils ont surtout réussi à garder leurs meilleurs éléments, à l’instar de Lobotka et Zambo Anguissa, les tauliers de cette équipe. « Le projet est solide, nous nous devons d’être compétitifs sur tous les tableaux. L’objectif est d’aller titiller la Juve, l’Inter et le Milan qui sont toujours les grands d’Italie. Le Napoli ne doit pas se fixer de limites, on souhaite faire encore mieux que l’année dernière », avance Conte.

Certes encore loin d’être un projet totalement vertueux, en témoignent les infrastructures vétustes et le centre de formation qui peinent à être performants depuis des années, le Napoli a (enfin) réussi à franchir un cap. Favoris à leur propre succession, les Partenopei doivent voir plus grand, autrement dit, la Ligue des champions. Si le Napoli « est en pleine restructuration et qu’il faut du temps pour remporter la Ligue des champions », comme aime le rappeler Conte, « la Champions reste une étape clé dans le développement d’un club », souligne El Kaddouri. Le Marocain, suiveur aguerri du football italien et surtout tifoso napolitain, argumente : « Les deux titres en Italie ne sont pas à négliger, mais le Napoli doit désormais être capable d’être performant en Europe. C’est là qu’on mesure la grandeur d’un club. On l’a vu avec la Juve et l’Inter qui ont performé en Europe et renforcer leur crédibilité. » Une compétition dans laquelle le Napoli n’a jamais fait mieux que les quarts de finale (2023 face à l’AC Milan) et qui ne peut pas être aujourd’hui considéré comme un candidat à la finale, qui se jouera le 30 mai à Budapest. Storta va, deritta vene, comme on dit.

Jamie Vardy sur les tablettes du Celtic... et d'un cador italien ?