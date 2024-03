Donnarumma, reçu 10/10

Non, Vitinha ne sera pas le seul homme fort de la soirée. S’il a une nouvelle fois rayonné (et marqué), le milieu de terrain portugais doit partager sa cape de héros avec Gianluigi Donnarumma après la victoire parisienne dans le Classique. Comme souvent cette saison, le portier italien a été exceptionnel sur sa ligne, prenant bien soin d’éteindre le moindre départ d’incendie dans la surface rouge et bleue. Une véritable valeur sûre sur laquelle s’appuyer en cette fin de saison de tous les espoirs pour le PSG.

Infranchissable

Au coup d’envoi, Marseille restait sur quatre rencontres sans marquer dans son antre contre Paris (soit depuis octobre 2017), et Donnarumma le savait parfaitement, bien décidé à étendre cette incroyable série. Alors l’Italien a fait ce qu’il sait faire de mieux : enchaîner les parades, écœurant tour à tour Pierre-Emerick Aubameyang, Faris Moumbagna ou Amine Harit. « Ce soir, on tombe sur un gardien incroyable », reconnaissait même le milieu de terrain marocain, qui risque d’en faire quelques cauchemars, au coup de sifflet final auprès de Prime Vidéo.

10 – Gianluigi Donnarumma a réalisé 10 arrêts contre Marseille, le plus haut total pour un gardien de Paris et pour un portier dans un Classique en Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). Muraille. #OMPSG pic.twitter.com/n5115LeoB2 — OptaJean (@OptaJean) March 31, 2024

Au total, le champion d’Europe 2021, qui totalise plus de 80% de frappes arrêtées cette saison, a réalisé dix parades, un record pour un gardien parisien dans un Classique depuis 2006-2007. Et profité d’une certaine baraka sur la seule fois de la soirée où il a été battu, M. Bastien estimant qu’il avait été gêné par un Luis Henrique hors-jeu. Une action sur laquelle il s’était envolé pour détourner la première tentative d’Harit. Et quand ses partenaires ont commencé à prendre le bouillon, se recroquevillant dans leur surface au fil des minutes, le gardien n’a pas bronché, repoussant un à un les nombreux assauts. Seul petit nuage dans le ciel marseillais : cette intervention pas totalement maîtrisée dans les airs sur Samuel Gigot, finalement sans conséquences.

Barcelone en guise de test

Une prestation de haut vol loin d’être une première cette saison pour Donnarumma. Les attaquants de Clermont, Reims, Monaco ou Lens en savent d’ailleurs quelque chose : depuis le mois d’août, Paris lui doit pas mal des 62 points qu’il a ramassés. Une manière également pour l’intéressé de répondre aux nombreuses critiques sur ses erreurs depuis son arrivée au pied de la Tour Eiffel. « Les gens ont le droit de s’exprimer, mais une opinion ne peut pas définir la valeur d’un gardien de but. Je reste calme. Et surtout, on progresse grâce à ses erreurs », affirmait-il ces derniers jours dans un entretien pour le magazine Sportweek. Avant de révéler avec fait appel à une préparatrice mentale : « J’ai appris à gérer les erreurs mais aussi les réussites grâce à ma coach mentale Nicoletta Romanazzi. Je la remercie car elle m’aide à rester concentré sur moi-même et à ne pas penser aux éléments extérieurs. Ce n’est pas une faiblesse de demander de l’aide, au contraire cela rend plus fort. Le rôle du gardien de but est l’un des plus difficiles, mais c’est aussi le plus beau. »

Un rôle qu’il entend bien continuer de magnifier jusque début juin sous les couleurs rouge et bleue. Surtout que l’Italien court toujours après une prestation référence en Ligue des champions où, contrairement par exemple à la campagne de Keylor Navas en 2019-2020, il n’a pas encore autant pris la lumière qu’en Ligue 1. Moins régulièrement sollicité à la relance, l’intéressé a pleinement repris confiance ces derniers mois. Une excellente nouvelle pour un PSG qui cherche encore la meilleure formule pour assurer ses arrières à l’approche des plus grosses échéances de sa saison. Attention : une telle performance contre Barcelone dans dix jours le ferait définitivement basculer dans la peau de l’un des meilleurs gardiens du continent, quand la moindre petite erreur viendrait tout remettre en cause. Heureusement, Karim Benzema ne sera pas de la partie.