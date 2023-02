Florentino Luís, le milieu rédempteur de Benfica

Du titre de champion du Portugal 2019 remporté par Benfica, on retient surtout les noms de João Félix et de Haris Seferović, les deux attaquants ayant alors réalisé une saison d’exception. De cette épopée où les hommes de Bruno Lage avaient rattrapé un retard qui s’élevait à 7 points sur le rival portista à la mi-saison, on retient un peu moins le nom de Florentino Luís. Pourtant, la sentinelle portugaise, qui n’avait alors que 19 ans, avait été l’une des clés du succès des Encarnados. Cela lui valut de taper dans l’œil de plusieurs grands clubs européens, dont celui d’un autre Florentino, le Real Madrid. Or après cette saison de rêve, le joueur perd peu à peu sa place de titulaire. Il n’entre plus dans les plans de Bruno Lage et la saison suivante, bien que le SLB ait changé d’entraîneur, Florentino Luís est prêté en Ligue 1, à l’AS Monaco. Un parcours du combattant continue alors pour celui qui était perçu comme l’avenir de la sélection portugaise à son poste.

Traversée du désert entre Monaco et Madrid

À peine commence-t-il à perdre sa place de titulaire à Benfica fin 2019, Florentino Luís est alors estimé à 20 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. À son retour définitif à Benfica l’été dernier, cette valeur a été divisée par quatre. Entre-temps, le joueur portugais a passé deux saisons loin de Lisbonne. La première, à Monaco, est un échec cuisant. Il n’y participe en 2020-2021 qu’à onze petits bouts de match, comptabilisant sur l’ensemble de la saison à peine 250 minutes de jeu sous les ordres de Niko Kovač. De retour à Benfica au mois de juin, Jorge Jesus lui fait savoir qu’il ne compte pas sur lui. Nouveau prêt pour Florentino qui s’envole cette fois à Getafe, dans le sud de Madrid. Bien que cela se passe un peu mieux pour le joueur qui est titularisé une petite dizaine de fois chez les Azulones, c’est une nouvelle déception au vu de son potentiel.

Les prêts dans des plus petits clubs sont censés revaloriser un joueur qui n’a plus confiance en lui. Quand ce n’est pas le cas, ça peut encore empirer. Clément Le Coz, psychologue du sport

Ces deux années forment une période compliquée de la jeune carrière du milieu de terrain, rapidement passé d’espoir national à joueur de rotation d’un club espagnol jouant le maintien. « Ça a certainement été difficile pour lui, commente Clément Le Coz, psychologue du sport. Ce genre de prêts dans des plus petits clubs est censé revaloriser un joueur qui n’a plus confiance en lui. Quand ce n’est pas le cas, ça peut encore empirer. » Seule bouffée d’air frais au milieu de cette période étouffante, l’Euro Espoirs en juin 2021. Titulaire indiscutable du onze portugais, il tient un rôle essentiel dans le parcours des siens qui se hissent jusqu’en finale avant de chuter face aux Allemands menés par Florian Wirtz. Après cette période à l’étranger, Florentino Luís rentre à Lisbonne en juin dernier et revient sur cette expérience auprès d’A Bola. Loin de les voir comme des échecs, il souligne l’évolution physique et tactique que lui ont permise ses expériences monégasque et madrilène. Il met aussi en avant l’importance qu’a eue son contexte familial durant cette période : « Avec mon mariage et la naissance de ma fille, j’ai gagné une structure qui me permet d’être un Florentino plus mature aujourd’hui. » « C’est indispensable d’être bien entouré, surtout dans le football, précise Clément Le Coz. Il y a plus d’argent donc plus de pression. Le fait de fonder une famille peut apporter une stabilité et une certaine confiance en soi pour un joueur qui en manque. »

Reculer… pour mieux briller

En rentrant de son prêt à Getafe, Florentino Luís fait connaissance avec le nouvel entraîneur de Benfica, Roger Schmidt. Très vite, le coach allemand en fait l’un de ses hommes forts. Au côté d’Enzo Fernandez, parti depuis à Chelsea, Tino s’illustre et revient au niveau qu’il avait su montrer avec Bruno Lage, quatre ans plus tôt. Le n°61 du SLB retrouve enfin quelqu’un qui lui fait confiance, après des épreuves difficiles. « On s’est aperçu que beaucoup de sportifs de haut niveau ont vécu quelque chose de difficile dans leur vie, explique Clément Le Coz. Ça peut permettre de mieux relativiser face au stress. Mais dans ces cas de figure, soit on s’écroule soit on en ressort beaucoup plus fort. » Florentino Luís est de la deuxième école. En Ligue des champions comme en championnat, il répond présent lors des plus grands rendez-vous. Ses prestations – celles face à Paris à l’automne dernier par exemple – sont d’autant plus impressionnantes qu’il revient en à peine quelques semaines à un niveau qu’il n’avait plus effleuré depuis 2019. Un formidable exemple de résilience pour d’autres jeunes joueurs en difficulté. À l’approche de la rencontre face au Club Bruges en huitièmes de finale de Ligue des champions, une chose est certaine pour Tino : il est temps de se montrer aux yeux de l’Europe comme l’une des valeurs les plus sûres à son poste pour les prochaines années.