Prends ta place pour la soirée So Foot spéciale Arsenal - PSG !

La Ligue des Champions fait peau neuve. Pas les soirées de projection So Foot !

Après un bel été à regarder les matchs de l’Euro de l’équipe de France sur la péniche du Mazette, on rempile pour les soirées de Ligue des Champions avec chants, quiz, cadeaux et animations. Et pas avec n’importe quelle affiche : Arsenal – Paris SG, le mardi 1er octobre.

Le billet de réservation à 5 euros (+1,99 d’annulation) comprend 1 consommation au bar (pinte de pils / verre de vin / soft).

Alors ne tardez pas à prendre votre billet via ce lien ici.

Important :

Nourriture et boissons en vente sur place.

Programme :

► 19h : ouverture des portes, projection d’Arsenal – Paris SG 2016 – 2017 ► 20h : avant-match par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises… ► 20h50 : prise d’antenne et diffusion du match sur 5 écrans. ► 21h45 : charade de la mi-temps. ► 23h59 : couvre-feu.

