Et si Liverpool allait chercher la Ligue des champions ?

Alors qu’on a passé la mi-saison et que le titre de Premier League est hors de portée, Liverpool devrait désormais tout miser sur cette campagne européenne. Depuis quelques années, la Ligue des champions réussit bien aux Reds. Sur les cinq dernières éditions, la bande de Jürgen Klopp a atteint trois fois la finale. C’est simple, aucun autre club n’a fait aussi bien sur cette période. Seul le Real Madrid, bourreau des Reds en finale en 2018 et 2022, a aussi atteint ce stade à deux reprises. En cas de victoire finale cette saison, les Scousers seraient automatiquement qualifiés pour la prochaine C1. Pas une nouveauté pour le club de la Mersey qui s’est déjà qualifié de cette manière par le passé. Sur les six C1 soulevées par le club anglais, Liverpool avait fini à deux reprises en dehors du top 4 en Angleterre : en 1981 et en 2005. Malgré leur cinquième place dans le championnat anglais lors de ces deux exercices, les Reds avaient été qualifiés pour l’édition suivante de la plus prestigieuse compétition d’Europe.

2023, une édition plus ouverte que jamais

Cette saison, la Ligue des champions semble plus ouverte que jamais. Parmi les seize équipes restantes, aucune ne se détache particulièrement, même si Manchester City et le Bayern Munich semblent légèrement favoris à la victoire finale. À l’inverse de Liverpool, les principales formations encore en lice peuvent prétendre au titre dans leurs championnats respectifs. Bien que le Real Madrid soit légèrement distancé en Liga, les partenaires de Karim Benzema ne sont qu’à huit longueurs du Barça, premier. Quant aux autres ogres du Vieux Continent qualifiés pour les huitièmes de C1, plusieurs d’entre eux mènent une lutte acharnée domestiquement, que ce soit le Bayern Munich, Manchester City ou encore le Paris Saint-Germain, et pourraient y laisser des plumes.

Handicapée par de nombreuses blessures cette saison, la formation menée par Jürgen Klopp pourra aussi compter sur le retour de plusieurs joueurs. Les attaquants Diogo Jota et Roberto Firmino viennent de revenir dans le groupe et sont entrés en jeu lors des deux dernières rencontres de Premier League. L’un d’entre eux devrait être aligné dans le onze de départ pour la première des deux joutes face aux Merengues, aux côtés de Cody Gakpo et Mohamed Salah. Pour le match aller, l’ossature de l’équipe finaliste de la saison dernière devrait être présente. Sur les treize joueurs de l’effectif ayant participé au match au Stade de France le 28 mai dernier, dix pourraient potentiellement prendre part à la rencontre de mardi. Quant aux trois autres absents (Luis Diaz, Thiago Alcantara et Ibrahima Konaté), ils pourraient tous être présents pour le match retour dans la capitale espagnole le 15 mars.

Largué en championnat

Mal en point en Premier League (8e à 19 longueurs du leader Arsenal), Liverpool va mieux depuis deux journées avec six points pris sur six possibles et est actuellement huitième. Les coéquipiers de Mohamed Salah ne sont plus qu’à sept points du quatrième, avec deux matchs en moins. En dépit des retours de blessures, la concurrence s’annonce rude en championnat. Avec un trio de tête qui se détache pour le titre (Arsenal, Manchester City et Manchester United), plusieurs équipes vont se battre pour cette quatrième place afin de décrocher le précieux sésame, synonyme d’une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Entre un mélange de formations solides (Tottenham et Newcastle) et de plusieurs équipes surprises prêtes à jouer les trouble-fêtes (Fulham et Brighton), la suite du championnat ne sera pas de tout repos pour le club fondé en 1892. De plus, hormis Tottenham, mal embarqué dans son huitième de finale contre l’AC Milan, ces équipes n’ont pas de compétitions européennes dans le viseur.

Souviens-toi, 2005…

Un beau parcours, voire une victoire en C1, permettrait aussi d’oublier la première partie de saison assez mauvaise – compte tenu des standards du club – jusqu’à présent. Lorsque l’on parle de la saison 2004-2005 de Liverpool, on pense directement à la victoire en finale de la Ligue des champions contre l’ogre milanais (3-3, 3-2 TAB) après avoir été mené 3-0. Peu de gens se souviennent de la cinquième place en championnat, car ce succès européen a éclipsé le reste. Pourtant, les Scousers avaient perdu quatorze rencontres en Premier League, soit leur pire total au XXIe siècle. Baptisée le « miracle d’Istanbul », la finale 2005 avait produit l’un des plus grands exploits de l’histoire de ce sport, preuve que rien n’est impossible. Ce match-là avait eu lieu au stade olympique Atatürk, comme la finale de cette édition, programmée le samedi 10 juin 2023. Les Reds pourraient être animés par l’envie de réitérer ce succès. Histoire de les voir remporter la coupe aux grandes oreilles pour une septième fois et de connaître à nouveau les joies de la Ligue des champions à l’automne prochain grâce à un autre chemin. Et si Liverpool était en fait le grand favori de cette Ligue des champions 2023 ?