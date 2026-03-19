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Tu sais que tu peux être appelé par Deschamps quand...

Par Enzo Leanni
3' 3 minutes
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Tu sais que tu peux être appelé par Deschamps quand...

Depuis octobre 2024, Youssouf Fofana ne s’est pas rendu à Clairefontaine malgré de bonnes performances avec l’AC Milan. « Je ne sais pas si je suis légitime à appeler le sélectionneur et à lui demander pourquoi je ne suis plus appelé », a-t-il indiqué dans L’Équipe, se lamentant d’un manque de visibilité de la Serie A en France. Tu sais que tu peux être appelé par Didier Deschamps quand...

… tu es son coloc et il a besoin de tes codes DAZN.

… tu marques des buts.

… tu fais des passes décisives.

… tu cours.

… tu n’es pas le gardien remplaçant du PSG.

… tu as la nationalité française.

tu n’es pas Kalidou Koulibaly.

… tu as un numéro de téléphone encore attribué.

… tu as un agent dont le numéro de téléphone est encore attribué.

… tu joues la Coupe d’Europe, la Ligue des champions, môssieur.

… ou tu signes au RC Lens après un énorme flop au Mexique.

DD a cru que c’était un autre joueur avec cette coupe.
DD a cru que c’était un autre joueur avec cette coupe.

… tu reviens à Nice après des flops à Marseille, Newcastle et Hull City, mais t’es un génie.

… tu as un passeport valide pour partir aux States.

… tu sais bien manier l’extincteur, faire des blagues et tailler ta moustache.

… tu comptes sur une hécatombe de blessures, mais avoue que ce n’est pas très fair-play.

… tu n’es pas le médecin du PSG.

… tu es le mec qui installe la fibre et il a encore des problèmes pour allumer Ligue 1+.

… tu es Moussa Sissoko.

… tu ne fais pas de campagne de comm’ aussi grossière que Matthieu Udol, Téji Savanier, Pierre Lees-Melou…

… ou alors tu donnes une interview à sofoot.com.

… tu es un mammifère carnivore (félidé), sauvage ou domestique, au museau court et arrondi.

… tu es un Titi parisien qui ne joue plus à Paris.

… tu es milieu du Real Madrid.

… tu es aussi performant que Kylian Mbappé en année impaire.

… tu es validé par Kylian Mbappé.

… tu vis sur une bonne entrée en finale de Coupe du monde 2022.

… ou sur une frappe contre l’Argentine, quatre ans plus tôt.

Il est tombé sur le répondeur de Pavard en novembre.
Il est tombé sur le répondeur de Pavard en novembre.

… tu n’es pas Christophe Dugarry.

… tu n’es pas Daniel Riolo.

… tu n’es pas standardiste à RMC.

ta copine ne l’a jamais insultée sur Twitter.

… tu n’as jamais dit qu’il avait cédé à la « pression d’une partie raciste de la France ».

… tu lui envoies un mail pour refuser d’être réserviste au Mondial 2018, mais t’es quand même le Duc, donc il regarde l’AC Milan pour toi.

… tu n’es pas Stéphane Ruffier, quoi.

… tu as du flow pour monter les marches de Clairefontaine.

… tu aimes revenir défendre.

… tu as la culture de la gagne.

… ton club est diffusé sur beIN Sports.

… tu as un frère qui joue au même poste que toi.

… tu es latéral gauche, c’est la dèche, les deux frères sont finitos.

… tu es un défenseur central qui sait jouer latéral droit.

… tu n’as pas changé de nationalité après ta première sélection comme Houssem Aouar.

Un p’tit match et puis s’en va.
Un p’tit match et puis s’en va.

… tu es Guy Stéphan.

… tu es Franck Raviot.

… tu es Franck Le Gall.

… tu n’es pas un spécialiste des tirs au but.

… tu es gardien du Milan. Mike, c’est Mike, après tout.

… tu es Mbappé. Kylian, c’est Kylian.

… tu es Kanté. NG, c’est NG.

… tu es très à cheval sur le fait d’arriver à l’heure en conférence de presse.

… tu étais assez bon pour une sélection et assez sympa pour ne pas oser le rappeler derrière. On pense à vous, Clément Chantôme, Alassane Pléa et Nordi Mukiele !

… tu as la tchatche pour apparaître dans les vidéos YouTube inside de la FFF.

… tu n’as pas pris ta retraite internationale à deux ans de TA Coupe du monde outre-Atlantique.

… ta dernière sélection n’a pas été marquée par un doublé en Allemagne.

… tu es Pogba, mais il prend seulement de tes nouvelles.

… tu sais jouer au foot.

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Par Enzo Leanni

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