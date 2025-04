Revivez Saint-Étienne - Lyon (2-1)

Bonsoir les amis !

Ce soir c'est derby ! Un bon vieux classique de notre championnat dans le Chaudron stéphanois, qu'on n'avait plus revu depuis plus de trois ans. En novembre dernier, le match des retrouvailles avait vu l'OL s'imposer dans son Groupama Stadium sur la plus petite des marges (1-0), après une rencontre des plus ennuyeuses. On espère plus de spectacle ce soir à Saint-Étienne, entre deux équipes au destin très différent.

L'ASSE, avant-dernier, est à un tournant de sa saison et a cruellement besoin de points. Une victoire dans ce derby lui permettrait de revenir à hauteur du barragiste havrais et de croire un peu plus au maintien à quatre journées de l'épilogue. Mais la tâche ne sera pas mince face à un Olympique lyonnais, certes toujours en gueule de bois depuis jeudi et la remontada de Manchester United en C3, qui a la volonté de vite repartir de l'avant dans la course à une qualif' en Ligue des champions.

De l'enjeu, une grosse ambiance et deux équipes au pied du mur... tous les ingrédients d'un bon derby sont réunies.