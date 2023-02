En direct : Lorient-PSG

Superbe mouvement des Lorientais ! Le Goff est trouvé à gauche de la surface et cherche Moffi à l’entrée de la surface mais le Nigérian laisse passer le ballon entre ses jambes puis fonce dans la surface. Le Fée a bien lu ce qu’a voulu faire son coéquipier et lui remet en profondeur. Moffi n’a plus qu’à fusiller à bout portant !