Revivez l'épisode 7 de Koh-Lanta le Feu sacré

Heigh-ho, heigh-ho, on rentre du boulot ! Et qu'est-ce qu'on fait après une journée bien chargée ? On se cale devant des cabanes, des plages et des combattants ! Koh-Lanta le Feu Sacré, c'est maintenant !

23h23 : Et ce sera la réunification pour le prochain épisode ! Tu as été à une petite minute d’avoir le bon prono pour la fin d’émission @Guivache, c’est pas passé loin ! Restez connectés pour les notes, elles arrivent dans une poignée de secondes !

23h20 : Mais Rudy s’est grillé de fou avec l’utilisation de son arme stratégique en fait… C’est terrible. Gilles qui préserve l’union sacrée chez les Paniman, c’est très, très fort.

23h19 : C’est fini pour Rudy, qui prend trois votes contre lui ! Le coup tactique n’a pas fonctionné !

23h17 : Quatre votes contre Tania, Quatre votes dans l’eau.

23h17 : OH LA MASTERCLASS DE GILLES QUI DONNE LE TALISMAN À TANIA ! Rudy va l’avoir dans l’os !

23h16 : Oh le silence de mort au moment d’utiliser le collier, c’est fou !

23h15 : @Guivache : Mais grave, j’ai la même impression ! Si les Jaunes sont malins, Rudy dégage.

23h14 : Ah ouais, donc Rudy utilise une arme stratégique, mais pas la bonne. Il vient de se tirer une balle dans le pied là, on est d’accord ?

23h13 : La roue a tourné pour Rudy. Et Gilles se méfie… Que faut-il en déduire ?

23h11 : Nicolas il a pris une tempête psychologique de dingue.

23h10 : Grace se sent terriblement trahie par Rudy.

23h09 : Je vois bien Gilles garder le Feu Sacré par sécurité. Mais peut-être que son grand cœur va parler.

23h07 : Bon, c’est dingue. Quel est votre prono pour l’éliminé ?

23h05 : Mais Rudy a foutu une merde monumentale ! Quel stratège !

23h04 : WOW ! Donc Nicolas a carrément mangé son mytho. C’est IN-CRO-YABLE !

23h02 : Alors, les Paniman ont-ils mangé le gros mytho de Rudy ?

22h51 : Rudy fait croire qu’il a attrapé un collier haha, mais quel roublard.

22h50 : Oh il vient de rebattre les cartes magistralement, il faut bien l’avouer.

22h49 : OH LA FOURBERIE DE RUDY ! L’idée est diabolique, mais elle marche du tonnerre. Il a fait croire qu’il avait un indice pour trouver le collier, mais il n’y a rien du tout hahahaha !

22h47 : Bon, bah ce ne sera pas Anne-Sophie qui va sortir cette fois-ci. Et c’est Rudy qui prépare son « mensonge de la mort »

22h46 : Les Rouges se sont dit les choses. Cette expression est infernale, mais elle est payante.

22h45 : ET LA VICTOIRE POUR LES ROUGES ! Frédéric a fait un boulot monstre !

22h44 : Gilles remplace Nicolas chez les Jaunes, allez patron !

22h43 : Changement chez les Rouges ! Frédéric prend la place de Clémence au puzzle.

22h42 : Nicolas m’a l’air un brin stressé. Détends-toi l’artiste.

22h40 : Wow, les deux équipes sont au coude à coude au moment de remplir le puzzle. Suspense !

22h38 : Ah ouais, donc Fribourg va sortir le Bayern, c’est comme ça… En tout cas les Tinago sont devant !

22h37 : Tiens, je viens d’apprendre qu’un séisme a eu lieu aujourd’hui aux Philippines. Sans victime, apparemment.

22h36 : Et c’est Laura qui ne participera pas à l’épreuve chez les Paniman.

22h35 : EN ROUTE POUR L’EPREUVE D’IMMUNITE !

22h34 : Tania a eu le temps de se refaire les nattes. Elle est toute pimpante.

22h33 : « Il vous faudra un soutien sans faille » OK, ne comptez pas sur Rudy…

22h32 : Rudy tient le bol. C’est un énorme collectif de sa part. Et le riz manque à l’appel…

22h23 : Bah ouais Denis, Rudy veut une victoire jaune à l’épreuve d’immunité mais il ne veut rien faire ! Et c’est important la solidité d’un groupe…

22h22 : OH RUDY QUI VOIT SES EFFORTS PAYER ! Il aura droit à un détournement de vote… Bon, pas sûr que cela suffise à le sauver si les Paniman sont battus à l’unanimité.

22h20 : Non mais Rudy c’est trop là…

22h18 : Julie et Tania sont allées pêcher par contre, voilà, ça c’est de l’aventure, de l’expérience, des souvenirs !

22h17 : Non, mais il en fait trop le Rudy, là… Koh-Lanta n’est pas un hôtel, Nicolas l’a bien résumé.

22h16 : Mais pourquoi Rudy cherche alors que l’épreuve d’immunité n’est pas passée ? C’est extrêmement mal joué tactiquement ça…

22h15 : Bon, si les Jaunes perdent l’épreuve, Rudy est très mal, on ne va pas se mentir.

22h14 : Julie est en train d’épier Rudy. Il n’a pas une seconde de répit.

22h12 : Ah ces plages, on ne s’en lasse pas

22h10 : Même après le réveil, ça ne va pas pour Anne-Sophie. Mieux vaut que les Rouges gagnent l’immunité.

22h07 : Oh, Anne-Sophie qui s’isole ! Et elle est muette comme une carpe. Mais ça sent bon pour mon prono, on dirait…

22h06 : Julie n’a pas participé à l’épreuve de confort et elle vient de se casser le ventre. Et si c’était elle, la grande gagnante ?

22h05 : Putain, ces pirogues… Qu’est-ce que ça donne envie de voyager !

22h04 : Helena dort « huit ou neuf heures par nuit » en temps normal. Elle vient d’où, déjà ?

22h03 : Helena a donc un frère qui s’appelle Kenneth. Le deuxième sur Terre après l’immense Andersson.

22h02 : De leur côté, les Tinago font un concours minceur malgré eux.

22h01 : Gilles, j’ai vraiment envie de te voir gagner cette édition de Koh-Lanta. Voilà, c’est dit.

22h00 : Collier de poulpe pour Grace. Et elle regarde dans l’assiette de Gilles quand elle a terminé, bravo !

21h59 : Les Paniman se régalent ! Et Rudy aussi.

21h58 : Attention à l’excès de zèle chez Anne-Sophie…

21h56 : @Guivache excellente analogie pour Julie haha

21h55 : Retour aux affaires ! Le débrief est salé chez les Tinago… Esteban et Anne-Sophie sont dans l’œil du cyclone.

21h44 : On va assister à une réunification au prochain épisode, non ? Honnêtement, vu l’état de fatigue chez les Tinago, je les vois mal gagner l’immunité…

21h43 : Frédéric et Quentin ont les boules contre Esteban. Il va falloir que le magicien sorte un lapin de son chapeau, et vite. C’est la fringale chez les Rouges.

21h42 : Aïe, Denis qui met la loupe sur Esteban. Coup dur…

21h41 : Allez, fin de l’histoire. Gilles pour le coup de grâce… ET C’EST FINI ! VICTOIRE DES PANIMAN !

21h40 : Ah ouais, c’est plié là. Esteban est complètement cuit à l’avant chez les Tinago.

21h39 : Les Tinago sont en train d’exploser…

21h38 : Gilles fait bien le boulot devant chez les Paniman. Quel guerrier celui-là.

21h37 : Je pense que les Jaunes vont gagner. Mais ce n’est qu’une impression hein.

21h36 : C’EST PARTIIIIIIIIIIII POUR L’EPREUVE DE CONFORT !!!

21h35 : Je suis plus Paniman que Tinago dans le cri de guerre. Et vous ?

21h34 : Julie ne joue pas chez les Paniman. Encore.

21h33 : Ah ouaaaaaaiiiiiisssss, pirogue, fruits de mer et glaces au programme pour les vainqueurs. Miam.

21h32 : Le jeu des élastiques ? Oh, ça va claquer.

21h31 : Putain la tronche de Quentin… Il a changé, Klaas-Jan Huntelaar.

21h30 : Epreuve de confort avec du corps à corps. Oh, ça va se friter pour de vrai ?

21h28 : « Il est pas là pour cueillir les fraises ». Le serpent est dans la prairie, je répète, le serpent est dans la prairie !

21h27 : Hahaha la confiance règne ! Rudy est zieuté par Nicolas comme jamais. Il y a de la canne à sucre, mais il faut aussi du manioc !

21h26 : Dès le réveil, Rudy est surveillé par Nicolas dans la balade matinale. Marquage à la culotte.

21h24 : Julie Debever s’y connaît en ambiance de vestiaire. Rudy débarque comme Fabrice Fiorèse à l’OM.

21h23 : Rudy a regardé le bandeau jaune comme s’il passait du Real Madrid à l’Atlético. Fini les privilèges !

21h22 : Oh le petit sourire en coin de Rudy, il manigance déjà quelque chose le bougre.

21h21 : Rudy il débarque sur des braises ardentes chez les Paniman. Bonne ambiance à venir.

21h19 : Esteban il est à 55% de ses capacités et il se demande s’il est le prochain sur la liste. Bah ouais mon pote, faut y aller, c’est Koh-Lanta là.

21h17 : @Park j’y songe : Salut mec. N’hésitez pas à donner vos pronos pour des éliminés du soir, histoire de voir si vos flairs sont bons, en football comme chez les Tinago/Paniman.

21h16 : Ah ouais, y’a des cris de rage chez les filles ! Il va faire peur cet épisode.

21h15 : Vous êtes déjà allé aux Philippines ? En vrai, je vous le conseille vivement. Les paysages, c’est juste une dinguerie.

21h14 : OUUUUUUAAAAAIIIIIIISSSSSS !!! ENVOYEZ-MOI UNE VUE SUR LE VOLCAN !!!

21h12 : Salut @Guivache ! Toujours premier au rendez-vous à ce que je vois, tu assures ! Sinon, pour les pronos, tu ne seras pas bien loin de la vérité en ce qui concerne Dijon et l’horaire de fin de l’émission. Ce serait très triste pour Rudy cela dit.

21h10 : Ah, Rudy annonce un « mensonge de la mort » dans la bande-annonce. Il va encore nous faire un faux débusquage de collier ?

21h07 : On a vu Christine nous quitter la semaine dernière. Mais Rudy revient ! Qui voyez-vous partir cette semaine ? Je mets une pièce sur Anne-Sophie, ne me demandez pas pourquoi (pour info, j’avais pronostiqué Rudy et Christine sur les deux dernières émissions).

21h05 : SALUT LES AVENTURIERS ! Ouais, je vous vois venir, vous n’aviez pas envie d’épiloguer sur C Canteloup, moi non plus à vrai dire… Du coup, je vous ai épargné ce terrible moment. Alors, heureux ?