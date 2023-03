Revivez l'épisode 5 de Koh-Lanta, le Feu sacré

23h13 : Un conseil en plein milieu de l’épisode, Clémence qui se sent malade… Il m’a l’air pas mal du tout ce prochain épisode ! Et puis ça tombe bien, ce sera encore la trêve internationale la semaine prochaine ! Vous serez des nôtres, je le sais ! Merci pour votre fidélité en tout cas, vous avez plus de valeurs que Clémence. Bonne fin de soirée sur sofoot.com les artistes, et n’oubliez pas, les notes arrivent !

23h12 : Helena qui nous parle d’un duo Esteban-Rudy à casser. Il fallait donc une victime…

23h11 : ET RUDY QUI S’EN VA ! J’AVAIS DONC VU JUSTE DES LE DEBUT !

23h10 : Frédéric, il a vu son prénom sur le papier, il a vu tout flou. Heureusement, ça se détache pour Rudy avec 3 voies…

23h09 : Quentin est touché par le Feu Sacré grâce à Frédéric ! Il sera là au prochain épisode quoi qu’il se passe. Dépouillement !

23h08 : La moue de Frédéric sur le collier d’immunité, c’est grandiose.

23h07 : Rudy vote Anne-Sophie, là en revanche, pas de surprise.

23h06 : ESTEBAN VOTE FREDERIC ? Hé mais ça part en vrille complet ce conseil…

23h05 : Le magicien des temps modernes aka Esteban permet au moins à tout le monde de s’exprimer. Et Rudy ne préfère pas cibler ceux qui en font moins que lui… Stratège jusqu’au bout.

23h04 : Esteban est à 45% de ses capacités ??? Oh le bluffeur !

23h03 : Quentin commence et évoque le manque de solidité du groupe. C’est un message à prendre en compte pour Esteban.

23h02 : LE CONSEEEEEEIIIIIIILLLLL !!!

22h52 : Hé ouais, la pub avant le conseil d’immunité, bien sûr. Et Denis qui nous vend ses 20000 euros. La classique !

22h50 : Bon, le mouvement de Rudy met le doute, mais si les Rouges sont soudés, c’est Rudy qui saute.

22h49 : Il est trop dans la manigance, Rudy. Va le chercher ton collier et arrête les calculs d’apothicaire !

22h48 : Ouais ouais Rudy, trop facile. Faut te bouger si tu veux survivre là. Et non, tu n’es pas parano pour le coup.

22h46 : « Aujourd’hui, je considère Anne-Sophie comme une alliée, mais une alliée, on peut s’en débarrasser à n’importe quel moment. » Si vous voulez compter sur la loyauté, ne mettez pas Clémence dans votre liste.

22h45 : Anne-Sophie elle attend patiemment, mais si Rudy trouve un collier, elle est finie.

22h43 : Ah OK, donc Tania arrive et direct, Martin veut la mettre dans sa poche pour semer la révolte. Sympa l’ambiance après la victoire…

22h41 : Oui les Paniman qui claquent un hommage à Vegedream ! « Casse la démarche comme Nicolas, Nicolas guerrier ! »

22h40 : Bon, Anne-Sophie et Rudy, Rudy et Anne-Sophie, faites vos jeux !

22h39 : Clémence dit à Rudy qu’elle va voter Anne-Sophie… Hahaha, l’arroseur arrosé pour Rudy !

22h37 : Héééééé mais c’est Rudy qui est dans le viseur de Quentin, de Frédéric, de Clémence… C’est que mon prono de départ va peut-être se réaliser !

22h36 : « Cette immunité vaut quatre poulets » enchainé avec un « les Rouges, il va falloir digérer cette défaite ». T’es le GOAT, Denis.

22h35 : Même Rudy est fatigué que son équipe se tire dans les pattes… À moins que ce soit une énième stratégie de diviser pour mieux régner ?

22h34 : ET C’EST FINI ! Nicolas met le dernier sac de sable ! LES PANIMAN REMPORTENT ENCORE L’IMMUNITE !

22h33 : 6 à 5 pour les Paniman ! Quel chassé-croisé !

22h32 : 4 sacs à 3 pour les Jaunes. C’est chaud…

22h31 : REPRISE !

22h23 : Grace fait son premier lancer vers la cible… Et c’est la pub !

22h22 : Tinago et Paniman sont au coude à coude, et Rudy déconne et prend la foudre de Frédéric. Oh que c’est tendu.

22h21 : Sur le premier aller-retour, Quentin a mis 20 mètres à Tania. C’est dur de reprendre le fil de l’aventure on dirait…

22h20 : Christine (pour la deuxième fois dans cet épisode) et Laura ne participeront pas chez les Paniman !

22h19 : Esteban ne participera pas chez les Rouges…

22h17 : Et Tania revient parmi les vivants. Elle n’a même pas un mot pour son Benjaming. L’amour vache.

22h16 : C’EST PARTI POUR L’EPREUVE D’IMMUNITE !

22h14 : Au réveil, Martin se rend compte que ses lacets sont cramés. Et ça fait rire Grace ! Voilà, le sommeil a fait son œuvre.

22h13 : Hé mais Grace, j’ai l’impression de voir des envies de meurtre dans son regard. Il faut qu’elle se détende cette nuit.

22h12 : MAIS TANIA VA REVENIR ! Et paf, Benjamin se fait poser un lapin. Ou plutôt un laping.

22h11 : Bon, Benjamin veut retrouver son amoureuse Tania…

22h09 : « J’hésite entre le courage et la honte… » Polala, la BASTOS DE GRACE MAIS C’EST D’UNE VIOLENCE !

22h08 : Ohlalala, Benjamin qui abandonne dès le retour à la plage ! La défaite est encore dans sa tête.

22h06 : Le debrief des Rouges, OK, mais le retour des Paniman sur le camp… J’y pense…

22h05 : Esteban qui nous évoque ses discussions de couple pendant la bouffe. On le sent libéré de ses chaînes conjugales !

22h04 : Oh le poulet… Je suis sur pas aventurier mais honnêtement, il donne faim ! Et farci en plus !

22h02 : Gilles donne le talisman à Frédéric, c’est un beau geste qu’il ne devrait pas oublier. En théorie, bien sûr.

22h01 : Oh le coup de massue… Mais Rudy s’en fout et se lèche déjà les babines !

22h00 : MAIS NOOOOOOOOON !!! La pirogue des Paniman a lâché au pire moment… Quelle désillusion ! Ils sont éliminés par abandon ! LA VICTOIRE POUR LES TINAGO !!!

21h59 : Oh les Paniman sont en train de manger les Tinago tout cruuuuu !!!

21h58 : Ils-sont-de-retour !

21h49 : Et la troisième course poursuite démarre dans 3, 2, 1… PUB !

21h48 : Les Rouges sont en train de rattraper les Paniman… Et c’est fait ! 1-1, il y aura une troisième manche décisive !

21h46 : Le radeau jaune s’enfonce à l’arrière… Il va falloir gagner cette deuxième manche, sinon ça sent mauvais pour la troisième.

21h45 : Première manche remportée par les Paniman, et assez largement ! 1-0, attention les Rouges n’ont plus le droit à l’erreur !

21h44 : Rudy qui crie , Rudy qui chute, Rudy qui tape le poteau jaune… C’est une cata chez les Paniman !

21h43 : « N’oubliez jamais que l’équipe qui gagne repart avec 4 poulets ! » Best of des phrases cultes de Denis Brogniart dans Koh-Lanta di-rect.

21h42 : Le regard de Rudy… Il est déter’ pour aller chercher le poulet, je vous le dis. Et Christine ne participe pas à l’épreuve dans son équipe !

21h41 : Denis est trempé, tout le monde a froid… Oh ça sent la bronchite carabinée d’ici deux jours ces histoires !

21h39 : OH LE POULET SOUS LA FLOTTE ! Les aventuriers s’en fichent, ils sont prêts à mettre un énorme croc dedans ! Belle récompense en tout cas…

21h38 : OUUUUAAAAAIIIISSSS ! La pluie tropicale, le chemise trempée de Denis, on veut voir une épreuve de confort épique !

21h37 : Gilles avait appris à attraper des rats avec son grand-père, donc. C’est la vraie vie de campagne.

21h35 : Y’a des larmes de fatigue chez Quentin ! Merci à @Pierre Hic pour la remarque en tout cas, on va faire remonter ça.

21h34 : Quentin avait envie de mettre des tartes devant les larves qui ne se lèvent pas pour le feu. J’avoue que ça doit être très énervant.

21h32 : Allez, une bonne tempête tropicale pour dormir avant l’épreuve de confort. Galère galère !

21h31 : Frédéric fait un rapport radeau/poids qui n’est pas négligeable. Mais bon, la base, c’est la construction !

21h30 : Oui mes sauveurs @Pierre Hic @Neyness @emiliems ! Je me sens moins seul grâce à vous. Et aussi un peu grâce à Grace. #BlagueNulle

21h28 : Ah ouais, elle prend ses aises avec le conduit anal de Benjamin, la Grace…

21h27 : Ah ça y est ! Benjamin est out pendant une semaine et doit éviter les épreuves aquatiques ! En tout cas il ne peut pas mettre la tête sous l’eau !

21h25 : Esteban avait pour ambition d’être avec un coéquipier qui savait maîtriser la construction d’un radeau… Opportuniste, le bonhomme.

21h23 : Ah zut, il n’y connaît rien le garçon. Et bah souvenez-vous du Radeau de La Méduse alors !

21h22 : Quentin Huntelaar donne son avis sur le radeau. Les Tinago ne voudraient pas écouter le charpentier par hasard ?

21h20 : Oh, sérieux ? Neuf minutes de direct et toujours pas de commentaire ? Allez les meilleurs, je n’attends que vous !

21h19 : Ah oui Benjamin tiens, il va s’en sortir ou pas ? Il avait l’air dans le très dur la semaine dernière…

21h18 : La grimace de Grace sur Martin, ça veut tout dire.

21h16 : Le générique nous fait voyager depuis notre canapé, c’est pas beau, ça ?

21h14 : Les larmes de Martin le fromager devant la défaite, c’était un grand moment, quand même.

21h12 : VOILLLLLLLAAAAAAAAAAAA !!! C’était les deux minutes pour nous faire languir ! Yéyéyéwayéyéyéwayéyé !

21h10 : Ah, Denis est en retard…

21h08 : Allez ne faites pas vos timides, on attend vos réactions ! Soyez sauvages, vous aussi.

21h06 : Motion de censure contre Nicolas Canteloup, c’est une vanne ou c’est vrai ? En tout cas, c’est fini. Ouf !

21h04 : Bon, parlons peu parlons bien, vous voyez qui sortir ce soir ? Perso, je mets une pièce sur Rudy. Ouais, j’aime le risque.

21h02 : Ils ont vraiment mis Kylian Mbappé avec une casquette à l’envers ? Wow.

21h00 : Oh le C Canteloup ! Je vous aime peut-être trop, parce que si j’avais pu éviter ça, je l’aurais fait…

20h58 : Oh la météo ! Un léger rafraîchissement de prévu, et si vous voulez sortir en extérieur ce week-end faites-le plutôt samedi.

20h55 : Salut les artistes ! Hé alors, vous pensez qu’on allait vous laisser là, sans rien à becter sur sofoot.com ? Vous nous connaissez très mal… Moi je vous aime, vous comprenez ? Je vous aime. Ce soir, c’est île déserte, manioc, cabane, feu de camp, stratégie, embrouille et bagarre ! Koh-Lanta, le Feu Sacré, c’est MAINTENANT !!!

Jean-Clair, net et précis