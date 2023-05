En direct : Koh-Lanta le feu sacré épisode 11

22h32 : Ouh les 2 derniers de l’épreuve qui ont une voix contre eux au conseil. Coup dur pour Esteban. Car oui il va finir dernier.

22h31 : Gilles fait bien de ne pas trop raconter son confort je pense. Car Quentin était à deux doigts de lui en mettre une.

22h30 : Bah il y a quand même le mot « équilibre » dans l’indice donc oui je pense que c’est un jeu d’équilibre hein.

22h28 : Et si le quatuor explosait à cause de ce confort ? J’y crois moyen.

22h26 : Par contre à chaque fois ils ont des énormes doses. Je suis sûr qu’ils ne finissent même pas. Bon après tu laisses et tu finis 2h plus tard.

22h25 : « J’essaye de prendre mon rôle de manager » ! Dégage.

22h24 : « Quentin a eu des mots durs » ! En même temps tu l’as quand même bien trahi hein.

22h23 : Ça a l’air bon ce qu’ils mangent quand même.

22h21 : Oh ça reprend déjà. Ils n’ont pas menti.

22h19 : TF1 promets seulement 2 minutes de pub. Nous avons le droit de ne pas les croire.

22h18 : Esteban qui ne fait rien et qui voit les alliances lui tomber dessus. Quel parcours pour lui.

22h17 : « C’est une alliance de cheveux longs car Esteban fait partie de la team » ! Superbe.

22h15 : Ah ok donc Gilles a promis les poteaux à toutes les filles. Ça ne sent pas bon pour lui.

22h13 : Ouh je sens que ce conseil va être sympathique.

22h12 : Oui la révolte des filles. Enfin. Elle a mis du temps à se mettre en place cette alliance.

22h10 : Et la fille de Gillou qui fait coucou aux avions en pensant qu’il y a son père dedans.

Par contre le mec chiale parce que sa famille lui manque et il parle boulot au bout de 5 secondes.

22h09 : Par contre la production ne pouvait pas les laisser faire un visio ?

22h08 : Ahah le fils de Nicolas qui lui balance un « J’ai vomi sur le canapé » alors qu’il ne lui a pas parlé depuis un mois. Les enfants sont formidables comme disait l’autre.

22h05 : Fredo aussi est vénère. Il n’a pas aimé qu’on privilégie les parents. Et il a raison.

22h03 : Ah mais en plus Quentin avait dit à Gilles avant l’épreuve qu’il le choisirait s’il avait l’occasion. Et Gilles lui aurait dit la même chose. C’est fou.

22h02 : Quentin il a un seum immense. En même temps c’est logique.

22h00 : WHAT ?! Gilles partage son confort avec Nicolas ! Alors que Quentin lui a permis de jouer la finale. C’est fou de faire ça…

21h59 : Oh Denis il est sympa il dit à Gilles qu’il peut inviter quelqu’un. Bah il va choisir Quentin.

21h58 : ET C’EST GILLOU QUI REMPORTE L’ÉPREUVE !!!!

21h55 : Et c’est Quentin qui gagne la manche et il choisit Gillou pour l’affronter en finale.

21h53 : Et c’est reparti !!!

21h46 : Qui gagnera l’épreuve du tir à l’arc ? Réponse après la pub. Je vais en profiter pour finir mon repas.

21h44 : @Y’apasd’hasard,quedesEden J’aurais aussi préféré le porc à l’ananas que l’appel ahah.

Esteban voit Quentin lui casser sa flèche. Il est FairPlay. En même temps il est naze il n’allait pas en plus être énervé.

21h43 : Ah bah j’ai bien fait d’ouvrir ma gueule moi. Quentin gagne cette manche. Et élimine Julie. Il ne reste donc que des pères de famille.

Elle a raison dans son discours Julie, c’est nul cet argument de l’enfant.

21h42 : J’aime bien l’idée que Quentin ne gagne aucune manche alors qu’il se la pétait.

OH NICOLAS QUI CASSE LA FLÈCHE DE SON POTE FREDO !!! Les problèmes commencent.

21h41 : « On va faire des gosses » ! Bonne vanne de Laura.

21h40 : Et Gillou qui gagne encore. Cette fois-ci c’est Tania qui se fait casser sa flèche. Bonne joueuse Tania.

21h39 : Oh Gillou qui gagne la deuxième manche et qui casse la flèche de Laura.

Je n’en peux plus par contre de l’excuse des enfants à chaque fois. Chaque année c’est pareil.

21h38 : Ahah Clémence elle ne pleure pas sa famille là mais le porc à l’ananas qu’elle manque. En même temps c’est si bon le porc à l’ananas.

21h37 : Et c’est Julie qui gagne la première manche. Et qui casse la flèche de Clémence. Bon en même temps elle a dit qu’elle s’en foutait d’appeler sa famille.

21h36 : Non mais d’accord ils gagnent aussi un voyage pour 2 personnes aux Philippines. C’est quoi ce confort absolu là ?! Il n’y a pas une Lamborghini aussi en plus ?

21h35 : Mon Fredo qui veut gagner les 100 000 boules pour payer son mariage.

21h34 : AH bah même Clémence elle chiale.

21h32 : Denis il veut voir des larmes sur les joues de chaque candidat. Il énumère les prénoms des enfants et tout. Il est trop fort à ce jeu.

21h30 : @Y’apasd’hasard,quedesEden Apparement il erre sur l’île !

21h29 : Ça aurait été drôle de les faire s’entraîner au tir à l’arc pendant 24h et une fois arrivé au confort l’épreuve est un cochon pendu et pas du tout du tir à l’arc.

21h28 : Ahah Clémence elle s’en fout de sa famille, elle veut juste bouffer.

21h27 : Malheureusement Tania je pense que tu peux t’entraîner toute la nuit que ça ne marchera pas. Car tu as quand même tenu ton arc à l’envers au départ…

21h26 : OK donc Quentin il est champion olympique de tir à l’arc. C’est pas très juste.

21h25 : Oh quelle surprise Tania est nulle au tir à l’arc.

(Non)

21h24 : OUI L’ÉPREUVE DU TIR À L’ARC !!! Ça fout toujours un gros bordel à chaque fois. On adore.

21h23 : Et dire que dans les autres saisons, les candidats couraient derrière les crabes avec une machette alors qu’il suffisait juste de mettre une marmite d’eau dans le sable…

21h21 : Je n’en peux plus de leur alliance des 4 là. Ils pensent trop qu’ils maîtrisent tout jusqu’au bout. Allez les filles on se révolte.

21h20 : « Frédéric est tombé de haut »

Alors comment lui dire que non.

21h19 : Ah bah Anne-Sophie ne s’attendait pas à voir Helena ici. Elle non plus ne pensait pas être là aussi vite.

Et ça commence pour les larmes. Si même Helena chiale, ils vont tous chialer ce soir.

21h17 : Cette fois-ci c’est vraiment le début.

21h15 : Au moins la présentation permet de nous rappeler le nom de candidats que nous avions totalement oublié. Genre Célia. Sérieux, c’est qui ?

21h13 : D’ailleurs le fameux talisman on en entend plus parler. Denis B l’a confisqué et il ne l’a jamais rendu.

21h11 : ET C’EST PARTI !!!!!!

Enfin la présentation qui dure 20 minutes a débuté.

21h09 : Qui regarde The Voice ici ? Ça donne quoi dans le jury Bigflo et Oli ?

21h07 : J’ai fait exprès de décaler le live de 5 minutes pour ne pas tomber sur C Canteloup. Raté. Le pire c’est que c’est écrit Best Of. Donc ce que je viens de voir est censé être le must. C’est dire la nullité de cette émission…

21h05 : Salut les fous vous allez bien ? J’imagine que oui car c’est mardi soir. Et qui dit mardi soir, dit Koh-Lanta. Et vu la bande-annonce, l’épisode qui arrive s’annonce riche en émotions. Alors sortez vos mouchoirs.

