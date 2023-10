En direct : France-Italie (45-0)

61e : On vide le banc chez les Bleus. Yoram Moefana et Melvyn Jaminet rentrent sur le pré à la place de Gaël Fickou et Thomas Ramos.

61e : Sans paniquer, les Français, et Danty, grattent un nouveau ballon. Jalibert trouve la touche aux alentours de la ligne médiane.

60e : À l’usure, les Bleus finissent par récupérer une nouvelle pénalité dans le jeu au sol. Grosse défense française ce soir. L’arbitre vidéo revient toutefois à un placage en l’air de Ramos. Touche dans les 22 pour les Italiens.

58e : Moins souverains dans la possession depuis le retour des vestiaires, les Tricolores se contentent de défendre mais exploitent parfaitement la moindre miette laissée en route par l’Italie.

56e : Sorties de Maxime Lucu, Peato Mauvaka et Charles Ollivon, remplacés par François Cros, Pierre Bourgarit et Baptiste Couilloud. Alors, convaincus par le nouveau numéro neuf des Bleus ?

55e : MAUVAKA QUI DÉROULE ! Les Tricolores enclenchent un maul dont s’extirpe le Toulousain qui conclue sans opposition. C’est trop facile pour les Bleus. 45-0 avec la transformation !

52e : Que c’est dur pour l’Italie… Fickou gobe la gonfle dans un ruck, Bielle-Biarrey est alerté sur son aile et poursuite au pied. Les Transalpins se mettent ensuite à la faute devant leur ligne. Les Bleus vont en touche et on est déjà de retour à cinq mètres de la ligne.

50e : Les Italiens de retour dans les 22 des Bleus.

47e : JALIBERT POUR LE 5e ! Lucu multiplie les temps de jeu devant avant de servir son ouvreur qui feinte la passe et se faufile jusque dans l’en-but ! Avec la transformation, ça fait 38-0 !

45e : Encore une pénalité contre l’Italie. Quasiment sous les poteaux, les Bleus prennent la mêlée. Plus que quelques centimètres à faire pour les hommes de Galthié !

44e : Aldegheri et Taofifenua viennent remplacer Atonio et Flament.

44e : Encore une faute côté italiens… Ruzza chipe la gonfle aux tricolores dans les airs mais Zuliani, tout juste entré en jeu, se laisse emporter dans son élan sur le ruck suivant.

43e : Bras cassé en faveur des Français qui choisissent de… reprendre la mêlée et conversent leur coup-franc en pénalité. Cette fois, le demi d’ouverture des Bleus assure et trouve une touche dans les 22 adverses.

42e : Et première pénalité grattée par Mauvaka sur le dégagement. Jalibert foire complètement son jeu au pied, et comme Garbisi tout à l’heure. Ce sera une mêlée italienne à 45 mètres de leur ligne.

41e : Allez on est reparti ! Premier ballon pour les Bleus !

21h58 : Quelques stats à picorer pendant la pause. Seulement quatre pénalités concédées par la France en 40 minutes, c’est plus qu’honnête. Et surtout, seulement deux placages manqués sur 75 soit un joli 97% de réussite. Colossal.

21h55 : @Ron Swanson : même lors du dernier tournoi, ils étaient bien meilleurs que ça. Enfin moins mauvais en tout cas.

40e : Premier échec de la soirée pour Ramos sur cette pénalité longue distance. Monsieur Dickson renvoie tout le monde aux vestiaires. Le temps d’aller décapsuler une bière pour fêter cette première période parfaite des Bleus et on se retrouve pour la suite !

39e : @V. Mistelroum : Contrairement au foot, la vidéo est aussi diffusée dans le stade. C’est pour ça qu’on voit, assez fréquemment d’ailleurs, jeter un coup d’oeil aux écrans pour se faire une idée !

39e : 35e essai sous le maillot de la France pour Penaud qui revient donc à seulement trois petites unités de Serge Blanco, meilleur marqueur de l’histoire des Bleus. Et s’il allait le chercher avant la fin de ce Mondial ?

38e : DOUBlÉ DE PENAUD ! Les Tricolores enfoncent la mêlée italienne et vont chercher la touche sur la pénalité qui suit. On combine derrière et Jalibert expédie une passe au pied parfaite dans les mains de son ailier. Ramos continue son sans-faute : 31-0 !

36e : Pénalité pour l’Italie sur la touche mais le coup de patte de Garbisi finit en ballon mort.. Mêlée pour la France.

36e : L’essai est bien annulé mais pas de carton pour le pilier italien qui s’en sort plutôt bien sur le coup. Les Bleus vont pouvoir se dégager.

35e : Peut-être pas finalement. Karl Dickson fait appel à la vidéo. On regarde un déblayage de ce même Ferrari qui vient plein fer sur la cabine de Lucu… L’essai pourrait bien être annulé.

35e : La réaction italienne !! Ferrari passe la ligne en force à l’issue d’une longue séquence de pilonnage de l’en-but tricolore ! Les Bleus ont longtemps résisté avant de finir par céder !

33e : Sortie, reste à savoir si ce n’est que provisoire, de Capuozzo. Pani le remplace.

31e : Déjà huit temps de jeu pour les Italiens qui ont… perdu vingt mètres. Qu’elle fait peine à voir cette équipe, pourtant pleine de talent et plutôt intéressant offensivement lors du dernier tournoi. Pénalité tout de même pour l’Italie, c’est Mauvaka qui se fait attraper par la patrouille. On va en touche du côté des joueurs de la Botte.

29e : Les Transalpins parviennent enfin à tenir le ballon. Une belle séquence interrompue par l’arbitre. Et pour cause, Capuozzo reste au sol avant de reprendre sa place.

28e : Et la belle combinaison derrière. Capuozzo déchire le rideau bleu avant de servir Allan qui échappe le ballon suite au bon retour de Bielle-Biarrey. Première incursion des Italiens dans les 22 des tricolores.

26e : Enfin une action positive de la part des Italiens. Après un bon placage sur Lucu, Brex vient gratter un ballon précieux dans ses 22.

24e : Autant on pouvait plaider l’accident industriel la semaine dernière pour nos copains transalpins, autant leur entame de match fait quand même mal à voir.

23e : Au tour de Ramos d’y aller de son essai ! Les Bleus se baladent, à l’image de Jalibert qui vient trouver Penaud d’une belle croisée en bout de ligne. Le Bordelais relève la gonfle qui atterrit, avec un peu de réussite, dans les mains de l’arrière. Transformation convertie, 24-0 !

21e : @Mcfly : Effectivement pas de 4-4-2 ou de 4-3-3 chez nos amis de l’ovalie mais plutôt différents choix de joueurs sur un même poste et différentes options tactiques finalement mais sans changement de dispositif.

19e : Et les Français bloquent le ballon porté enclenché par les Italiens derrière. Bonne mêlée à suivre, à quelques mètres de l’en-but.

18e : Quelle séquence encore des Tricolores ! Les Bleus balaient toute la largeur du terrain, Mauvaka finit par trouver Bielle-Biarrey dans son couloir mais le Bordelais se fait pousser en touche à dix mètres de la ligne.

17e : Encore une pénalité contre l’Italie… Lorenzo Cannone y va le coup en avant sur Penaud et les hommes de Galthié sont déjà de retour devant les 22 adverses.

15e : Les Bleus reviennent dans les 22 italiens très rapidement. Woki manque sa passe mais Penaud ramasse le cuir et balance une diagonale jusqu’à son futur collègue à l’UBB qui élimine Allan d’un crochet intérieur et plonge derrière la ligne. Ramos enquille, 17-0 !

13e : Et le Bordelais y retourne dans la foulée ! Cette fois c’est bon !

12e : OH PENAUD !!! Sublime combinaison des Français derrière la touche qui suit, Penaud se fait la malle mais foire complètement son jeu au pied à destination de Bielle-Biarrey. Quel dommage !

10e : Les Italiens choisissent la pénaltouche mais les Bleus, pour la deuxième fois, leur chipent la gonfle dans l’alignement. Pénalité pour la France derrière.

10e : Première pénalité concédée par les Bleus. Un peu bêtement d’ailleurs puisque Fickou est parti un poil devant Jalibert sur le jeu au pied du numéro 10 tricolore.

8e : En-avant de Capuozzo sur le dégagement des Bleus. Mêlée pour le XV de France au niveau de la ligne médiane.

7e : Thomas Ramos la prend et ça file entre les perches ! 10-0 !

5e : Premiers échanges de jeu au pied dans cette partie. On garde le cuir dans le terrain des deux côtés. Les Italiens finissent par se mettre à la faute au milieu du terrain. Faiva n’a pas fait l’effort de se replier sur le coup de pied d’Allan.

3e : 34e essai international pour le futur Bordelais au passage. Quelle machine à scorer il est devenu !

2e : ESSSSSAAAAAAAAAIIIIIIII POUR LES BLEUS !! Les Italiens choisissent de ne pas taper en touche après le coup d’envoi, Ramos relance depuis le milieu du terrain. Derrière, les Tricolores multiplient les temps de jeu avant de trouver l’ouverture en bout de ligne où l’arrière toulousain décale parfaitement l’inévitable Damian Penaud ! C’est transformé ! 7-0 !

0 : Le coup d’envoi pour Matthieu Jalibert et c’esssssttttt partiiiiiii !!!!

20h58 : À noter qu’on a, déjà, eu droit au premier gros plan de la soirée sur Antoine Dupont. Le moment parfait pour que TF1 lance sa traditionnelle pub.

20h57 : On enchaîne avec le très rythmé Fratelli d’Italia.

20h56 : Main sur le coeur et on est parti pour La Marseillaise !

20h55 : Petit hommage à la 50e sélection de Simone Ferrari qui a gagné le droit de rentrer en premier sur la pelouse. Les deux équipes lui emboîtent le pas dans un parc OL absolument bouillant !

20h52 : Un seul affrontement entre les deux équipes lors d’un Mondial : la France l’avait emporté 32-10 en 2015. Seul Gaël Fickou était du voyage. Espérons pour lui, et les Bleus, le même dénouement ce soir mais pas la même suite puisque les hommes de Philippe Saint-André avaient, ensuite, été pulvérisés par les Blacks (62-13) en quarts.

20h50 : Un coup d’oeil sur la compo de nos voisins transalpins, privés de Danilo Fischetti, Dino Lamb et Giacomo Nicotera touchés lors de la déroute face aux Néo-Zélandais. Le XV de départ : Ferrari, Faiva, Ceccarelli – N.Cannone, Ruzza – Negri, L.Canonne, Lamaro – Varney, Allan – Ioane, Garbisi, Brex, Bruno – Capuozzo.

20h49 : Absolument rien contre Gabin Villière mais très content de voir Louis Bielle-Biarrey enchaîner avec le 11 dans le dos.

20h48 : Comme face à la Namibie, Fabien Galthié aligne son XV type, sans Antoine Dupont, évidemment, qui sera suppléé par Maxime Lucu ce soir. Charles Ollivon lui endossera le rôle de capitaine. Le XV de départ : Baille, Mauvaka, Atonio – Woki, Flament – Jelonch, Alldritt, Ollivon – Lucu, Jalibert – Bielle-Biarrey, Danty, Fickou, Penaud – Ramos.

🇫🇷⚡️🇮🇹 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢 #FRAvITA Les Bleus ont rendez-vous à 21h vendredi soir à Lyon pour une qualification 𝗲𝗻 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 ! #RWC2023#UnisPourUnRêve #XVdeFrance pic.twitter.com/AatuOtidSr — France Rugby (@FranceRugby) October 4, 2023

20h47 : Autant vous le dire tout de suite, ici, on n’a absolument pas peur de l’Italie. D’ailleurs Opta non plus puisque nos amis statisticiens ont prédit une large victoire des Tricolores : 39-18. Vous en pensez quoi ?

🔢 – Opta's win probability model has picked its scores for MD5 of #RWC2023. Predictions. 🇳🇿 47-12 🇺🇾 🇫🇷 39-18 🇮🇹 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 34-17 🇬🇪 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 35-17🇼🇸 ☘️ 30-18 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇯🇵 15-33 🇦🇷 🇹🇴 40-15 🇷🇴 🇫🇯 40-18 🇵🇹 — OptaJonny (@OptaJonny) October 5, 2023

20h45 : Salut les Ovalix ! Bienvenue également aux petits malins qui ont choisi de ne pas se farcir le Strasbourg-Nantes de ce soir ! Dernier match de poules de nos Bleus qui retrouvent l’Italie, à Lyon. L’occasion d’offrir, enfin, un peu de bonheur aux spectateurs du parc OL.

Pogba : test positif et avenir négatif ?