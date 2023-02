En direct : Belgique – Maroc

« Il y a beaucoup d’impatience, forcément. Ici et là, il y a des choses qui s’organisent, des soirées couscous, les gens vont se regrouper chez les uns et chez les autres pour suivre ce match. Même ceux qui ne suivent pas particulièrement le football vont sans doute s’y intéresser, car c’est forcément un match spécial. Il y a beaucoup de binationaux belgo-marocains, et c’est pour cela que cette rencontre entre les deux sélections est un peu perçue comme un derby. »

Ce sont les mots de Nordin Jbari, ancien attaquant du FC Bruges et de La Gantoise, et aujourd’hui consultant pour plusieurs médias, fut le premier joueur d’origine nord-africaine à évoluer pour les Diables rouges belges (2 sélections en 1996 et 1997). Pour lui comme pour les autres binationaux du Royaume, ce Belgique-Maroc n’est pas tout à fait une rencontre comme les autres.

