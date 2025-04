Revivez Aston Villa-PSG (3-2)

Au terme d'une deuxième mi-temps complètement folle et largement dominée par les Villans, les Parisiens ont tenu bon et resisté aux ultimes assaults anglais pour décrocher au courage leur qualification pour les demi-finales. Que ce fut dur pour le PSG, qui aura serré les fesses et compté sur un Gigio Donnarruma en état de grâce jusqu'au bout du bout du temps réglementaire. Aston Villa remporte en vain cette manche retour, et pourra regretter les nombreuses occasions ratées. Aston Villa 3-2 PSG