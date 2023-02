En direct : Argentine – Australie

FINI ! L’Argentine rejoint les Pays-Bas en quart de finale, après une fin de match assez incandescente qui l’aura vu frôler le chaos, mais aussi suer. L’Australie a joué avec ses armes et livré vingt dernières minutes de meilleure facture offensivement, et repart avec une belle perf’ à son actif. Bonne fin de soirée les dingos, on se retrouve demain pour France-Pologne et Angleterre-Sénégal, en direct sur Sofoot.com !