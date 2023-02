En Algérie, une finale du CHAN pour estomper les désillusions

L’Algérie dispute ce samedi dans la banlieue d’Alger face au Sénégal la finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN). Après une année 2022 noire, avec une CAN ratée et une élimination lors du barrage pour la Coupe du monde, le parcours sans faute des joueurs locaux a redonné le sourire aux supporters.

Il paraît que le temps qui passe est le meilleur des remèdes pour digérer les grandes douleurs. Moins d’un an après que les Fennecs de Djamel Belmadi ont vu une qualification au Mondial qatarien leur échapper dans les dernières secondes d’un match de barrages face au Cameroun à Blida (1-0, 1-2), les supporters algériens, déjà touchés par une CAN 2022 achevée au premier tour, vivent un début d’année 2023 plus sexy. Cette fois-ci, Riyad Mahrez et Ismaël Bennacer n’y sont pour rien, puisque les Fennecs ne joueront qu’à la fin du mois de mars, face au Niger. Le mérite en revient exclusivement à la sélection locale, qui s’est qualifiée pour la finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), samedi au stade Nelson-Mandela de Baraki, dans la banlieue d’Alger, face au Sénégal.

« Ce CHAN permet d’évacuer un peu les mauvais souvenirs de 2022 »

Yazid Ouahib, rédacteur en chef du service des sports du quotidien El Watan, en convient. « Je ne sais pas si on peut parler de thérapie, car les Algériens ont été profondément marqués par les déceptions de 2022, dont l’élimination de la Coupe du monde, vécue comme un véritable drame, mais le bon parcours de l’équipe locale permet d’évacuer un peu ces mauvais souvenirs. Il y a une vraie ferveur. Pour l’instant, elle est seulement en finale. Après la victoire face au Niger (5-0) en demi-finales, les gens étaient heureux, ils ont fait la fête au stade, mais dans les rues, à Alger ou ailleurs, c’était assez calme. Le foot étant dans notre ADN, je pense que si les locaux battent le Sénégal samedi, il y aura du monde dans les rues », suppose le journaliste. Depuis le début du CHAN, les joueurs de Madjid Bougherra évoluent dans des stades quasiment pleins et ont, pour l’instant, effectué un sans-faute, que ce soit en 1er tour face à la Libye, l’Éthiopie et le Mozambique, tous battus sur le même score (1-0), en quarts de finale contre la Côte d’Ivoire (1-0), puis face au Niger.

La qualité est là, mais le problème, c’est que les clubs ne travaillent pas assez, notamment sur la formation. Lakhdar Belloumi

La sélection algérienne, qui n’avait participé qu’une seule fois au CHAN (2011), a réussi à s’attirer la sympathie des supporters, à chaque match un peu plus enthousiastes. « On sent qu’il y a vraiment de l’intérêt pour cette équipe, même si ce n’est pas comparable avec le parcours des A en Égypte lors de la CAN 2019 », intervient Lakhdar Belloumi, un des meilleurs joueurs du football local (100 sélections) et qui a effectué toute sa carrière au pays, hormis une brève pige au Qatar en 1988. « Comme le CHAN est une compétition réservée aux joueurs qui évoluent dans leur championnat, les gens voient qu’il y a de très bons joueurs en Algérie. La qualité est là, mais le problème, c’est que les clubs ne travaillent pas assez, notamment sur la formation. Aujourd’hui, cette sélection locale gagne, elle fait de bons matchs, Bougherra travaille bien, il avait gagné la Coupe arabe des nations en décembre 2021 au Qatar avec plusieurs joueurs évoluant au pays, cela donne une bonne image du football algérien. En revanche, je ne suis pas certain que Belmadi en retiendra beaucoup pour les matchs de mars face au Niger. » En 2022, l’ex-Marseillais n’avait fait appel qu’à deux joueurs locaux, le gardien Youcef Laouafi et l’attaquant Karim Aribi (CR Belouizdad). Seul ce dernier participe au CHAN.

La CAN 2025 dans toutes les têtes

Ce CHAN est également pour la fédération et le pouvoir algériens une excellente publicité dans le cadre de la candidature à l’organisation de la CAN 2025, retirée à la Guinée, et pour laquelle le Maroc, la Zambie et le duo Nigeria-Bénin postulent également. « Les gens vont voir des matchs dans des stades neufs ou rénovés, donc confortables, bien desservis par les transports, cela favorise donc l’intérêt qui existe pour le CHAN et la ferveur autour de notre équipe, reprend Yazid Ouahib. De l’avis général, la compétition est bien organisée, il n’y a pas de problèmes majeurs. Cela faisait longtemps que l’Algérie n’avait pas organisé une compétition internationale de football d’ampleur, depuis la CAN 1990, quand le tournoi ne concernait que huit sélections. » En attendant de connaître l’identité du pays hôte de la CAN 2025, probablement au mois de mars, les supporters algériens ne sont pour l’instant accaparés que par cette finale face au Sénégal. Et prient pour ne pas vivre une troisième désillusion consécutive…