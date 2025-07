Mondial des clubs

Quarts

PSG-Bayern (2-0)

Les notes du PSG face au Bayern

Par Tom Binet le Samedi 05 Juillet à 20:20

Dans un match à couteau tiré et longtemps indécis, le PSG a une nouvelle fois démontré à quel point il était insubmersible en 2025 (même en terminant le combat à neuf contre onze). Merci à Gianluigi, João, Achraf et Khvicha pour la bagarre. Et aussi à Désiré ou Ousmane pour les coups de couteau dans le dos du Bayern Munich.