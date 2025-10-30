Comment réussir à bien défendre sur FC26

Depuis la sortie de FC26, anciennement FIFA, de nombreux joueurs se plaignent de la défense. Mais comment doit-on faire pour éviter de prendre plus de trois buts par match ? Éléments de réponse avec des streamers et joueurs professionnels.

Réussir à bien défendre sur FC26 est une mission quasi impossible. Buts à gogo dès l’engagement, attaquants bien plus vifs que les défenseurs et corners indéfendables, de nombreux gamers ne s’en sortent pas, même après la nouvelle mise à jour censée corriger ces défaillances. Pour éviter de se prendre des taules à chaque rencontre, de casser sa manette ou d’arrêter de jouer par dépit, Johann « ManiiKa » Simon, entraîneur du PSGVitality, Mino, champion de France 2020, et Mathis « MaatM » Martin, joueur compétitif d’Angers, nous livrent leurs précieux conseils sans avoir à passer dans un schéma tactique en 10-0-0 ou en 5-5-0.

→ Être patient et ne pas se jeter

ManiiKa : « Il faut vraiment rester calme quand on défend, il ne faut pas se précipiter. Éviter aussi de foncer sur l’adversaire, parce qu’il y a de grandes chances de se faire éliminer facilement. Il vaut mieux rester sur ses appuis et suivre le joueur adverse sans se jeter, faire une sorte de recul frein avec L2/R2. Donc, être patient, mais agressif sans trop reculer.

MaatM : « Quand un adversaire entre dans la surface et fait des gauche-droite avec des joueurs vifs, je prie. (Rires.) Plus sérieusement, dans la surface de réparation, il faut anticiper l’espace de frappe plutôt que de se focaliser sur le porteur du ballon. Tu peux tenter de faire O ou X, mais c’est risqué dans la surface, il peut vite y avoir penalty. Plus globalement, je conseille d’être bien positionné tout en étant agressif, mais pas trop. Il faut doser. »

→ Sélectionner ses défenseurs au bon moment

MaatM : « Déjà, l’un des aspects importants, c’est de comprendre le changement de joueurs. Pour être solide défensivement, il faut être réactif, donc il faut toujours sélectionner le joueur le plus proche du ballon pour gêner l’adversaire. Pour ça, je recommande davantage d’utiliser le joystick plutôt que le L1, car cela permet d’aller plus vite et d’être plus précis. Vous pouvez aussi opter pour la sensibilité 4/10 des joysticks dans les paramètres manettes, c’est celle que beaucoup de joueurs compétitifs utilisent. Au début, c’est un peu déroutant, mais avec de l’entraînement, cela peut devenir un vrai atout. »

ManiiKa : « Sélectionner son joueur au bon moment, c’est vraiment crucial. Tout comme s’adapter aux situations. Si certains ont du mal à le faire, il faut utiliser un bloc de défense plus ou moins haut, à 70 de profondeur. Cela permet de faire des pièges du hors-jeu automatiquement quand l’adversaire est en phase de possession autour de notre surface. Ça aura ses défauts, notamment sur les contre-attaques, mais cela peut permettre d’être un peu assisté pour défendre. À l’inverse, si on défend bien, il est possible d’utiliser un bloc plus bas, donc 50-60, histoire de ne pas prendre des ballons dans le dos et d’anticiper rapidement en sélectionnant les joueurs. »

Me ha salido este vídeo y creo que define a la perfección como es la Defensa en FC 26 pic.twitter.com/WOkjDpmQKT — Sergi. 🦇🇪🇸 (@sergi_fut) October 10, 2025

→ Bien choisir sa ligne de 4

Mino : « Ce qui est important, c’est de ne pas avoir des latéraux par défaut, mais d’investir dans des joueurs costauds à ces postes. Personnellement, je préfère même avoir des centraux plus faibles sur le papier avec des bons DG/DD plutôt que l’inverse. La plupart des buts viennent des côtés. Sinon, les playstyles « force » et « bloc » sont pas mal pour les défenseurs. C’est pour ça que beaucoup de personnes optent pour Joško Gvardiol, qui ne coûte pourtant que 1 400 crédits. En revanche, je déconseille Virgil van Dijk, il est beaucoup trop lent. Je recommande plutôt William Pacho, Marquinhos, Éder Militão et Saliba. »

Plus tu as des joueurs rapides, plus tu pourras rattraper les attaquants adverses si tu fais une erreur. C’est pour ça que toute la défense du PSG, Militão, Micky van de Ven et Marcos Llorente ont la cote. MaatM

MaatM : « Au moment de choisir ses joueurs, il faut opter pour ceux qui ont les playstyles « lutte », « interception » et « anticipation ». Pour les centraux, il ne faut pas prendre des joueurs trop lourds. Ce qui fait la différence, c’est la vitesse. Plus tu as des joueurs rapides, plus tu pourras rattraper les attaquants adverses si tu fais une erreur. C’est pour ça que toute la défense du PSG, Militão, Micky van de Ven et Marcos Llorente ont la cote. Pour les latéraux, il faut tout de même avoir un peu de physique, notamment pour exister de l’épaule. On parle quand même d’un jeu où Claudia Pina, qui est la meilleure joueuse du jeu, bouge Van Dijk de l’épaule. »

ManiiKa : « Les types de joueurs lents sont à oublier comme Ibrahima Konaté et Van Dijk. Marquinhos est le meilleur défenseur sur le rapport qualité prix. Sinon, il y a aussi Pacho et Militão qui sont des valeurs sûres. »

→ Couper les lignes de passes et le pressing collectif

Mino : « Dans les précédents opus, il fallait surtout presser le porteur du ballon pour s’en sortir. Là, le mieux c’est de couper les lignes de passes, d’anticiper. Cela permet de prendre moins de risques, de ne pas se découvrir ou de se jeter pour éviter de donner trop de solutions. Autre astuce importante, quand on concède un tir et que le joueur adverse est dans la surface, il faut bouger son gardien au dernier moment. Pour ça, il faut rester appuyé sur l’analogue droit, et ensuite choisir soit le côté gauche ou le côté droit. C’est très important et ça peut vous sauver. »

MaatM : « Il faut utiliser le pressing collectif. Cette année, quand le joueur adverse est avec un ailier sur le côté, il faut appuyer sur la flèche du bas puis celle de gauche. Avec cette technique, nos défenseurs qui n’ont pas le ballon vont tous remonter, être agressifs donc moins passifs et bloquer la ligne de fond. En revanche, si l’adversaire revient derrière, il faut désactiver ce pressing en réappuyant sur les mêmes touches. »

Ce qui est important, c’est de rester proche de son adversaire sans paniquer, juste pour le gêner et ne pas utiliser son tacle debout au mauvais moment. ManiiKa

ManiiKa : « Ce qui est important, c’est de rester proche de son adversaire sans paniquer, juste pour le gêner et ne pas utiliser son tacle debout au mauvais moment. Après, il faut aussi tenter d’amener son opposant où l’on veut, pour le piéger sur un côté par exemple. Anticiper constamment finalement. »

→ Revenir avec ses joueurs en défense

Mino : « Pour n’importe quel joueur qui veut essayer de bien défendre et prendre moins de buts, il faut revenir avec ses joueurs au lieu de sortir avec son défenseur central. Par exemple, si tu perds la balle avec un attaquant, il faut presser le porteur avec ce dernier. En ramenant tes joueurs en défense, ton bloc va être plus compact. »

MaatM : « Même si c’est contre-intuitif, le jeu n’aime pas que l’on touche à notre dernière ligne. Quand on voit un attaquant partir en profondeur, on a envie de le suivre avec notre DC, mais cela crée trop d’espaces. Donc ne touchez pas trop à vos défenseurs centraux, parce qu’avec l’IA, ils se placent mieux que si on le fait nous-mêmes. »

FC 26 est le jeu le plus frustrant auquel j’ai joué je crois, on est tellement impuissant en défense c’est du jamais vu — MaatM (@_MaatM_) October 20, 2025

→ Tenter un dispositif tactique innovant

Mino : « Les gens se sentent impuissants parce qu’ils prennent trop de pions, c’est impossible de défendre parfaitement. Même en mettant un 5-4-1, ou en ne faisant pas d’erreurs, tu vas prendre des buts. Récemment, il y a un match où je perdais 1-5 au bout de 30 minutes. Que des dingueries. Même un mec pas très bon peut marquer facilement, contre n’importe qui. Finalement, j’ai comeback, je lui ai mis 8-5 et il a rage-quitté. »

