Clash de la rédac : Messi mérite-t-il d'être dans les cinq nommés aux Trophées UNFP ?

Quentin Ballue

Les statistiques affolantes de La Pulga ne reflètent absolument pas son influence sur le jeu parisien. Il y a des fulgurances, et heureusement pour un joueur doté de son talent. Mais ses stats ne sauraient dissimuler l’impression générale d’un joueur souvent désintéressé, peu impliqué, une fois la Coupe du monde passée. Pardon de penser que quelqu’un comme Alexis Sanchez méritait davantage sa place dans cette liste de cinq noms. Le Chilien a posé sa patte sur le jeu marseillais, tiré son équipe vers le haut et pesé tout au long de la saison, en se montrant décisif (14 buts et 3 passes dé). Certains crieront évidemment au crime de lèse-majesté. Messi est un formidable footballeur, mais il ne fait pas partie des cinq meilleurs joueurs du championnat cette saison. Si l’Argentin est dans cette liste, il le doit aux autres joueurs de Ligue 1. Le même corps électoral qui avait glissé Neymar dans les cinq en 2020-2021 alors qu’il n’avait disputé qu’une demi-saison. C’est une banalité, maintes fois répétée : Messi a marqué les esprits des années durant et instinctivement, son nom revient plus facilement quand on parle de joueurs de talent. Encore plus en ayant remporté la Coupe du monde l’hiver dernier. Mais tous ses succès ont déjà été récompensés. Les votants ont peut-être été subjugués de voir un septuple Ballon d’or régaler contre Troyes ou Angers. Ou peut-être ont-ils mal compris la question.