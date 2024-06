Best of des buts amateurs de la saison !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain. Et ce lundi, c'est le best-of de la saison.

Pour la fin de la saison, voici une sélection des plus beaux buts de l’année 2023/2024, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses plus chouettes moments. La crème de la crème, à savourer en début de soirée.

1/ Hénin Stade vs Saulzoir FC

« Loko – Pedros, Pedros – Lokooooooo ». Tout part d’une frappe contrée pour les Jaunes du Hénin Stade. Elle revient sur l’attaquant, qui contrôle de la poitrine, jongle du genou, et décale son coéquipier d’une passe lobée du gauche. La balle ne touche pas le sol, l’attaquant de Hénin la reprend parfaitement du pied droit. Reprise de volée, pleine lucarne, et but du 2-0 pour le Stade, qui se qualifiera tranquillement (4-0) pour le 4e tour de coupe de France. « C’est fabuleux » aurait dit Thierry Gilardi il y a 30 ans.

2/ Saint-Lézin AS Mauges vs Thouarcé FC Layon

Même si on a notre petite idée, on n’a jamais su si Christophe Jallet voulait centrer ou tirer face à la Biélorussie en 2012. Pour le numéro 7 de l’AS Mauges, c’est pareil : la balle rebondit sur le côté gauche, il est complètement dos au but, ne regarde pas le positionnement du gardien. Mais il connaît son terrain du Maine-et-Loire par cœur, se retourne, et envoie une praline qui lobe le goal du FC Du Layon. L’instinct du buteur.

3/ FC Martignas Illac vs CA Béglais

C’est bossé à l’entraînement. Coup franc pour les locaux du FC Martignas Illac. Plein axe, 35 mètres, très peu d’élan pour le tireur. Un bel indice pour voir qu’il préfère décaler son coéquipier à droite, laissé seul. Celui-ci délivre un magnifique centre rentrant du pied gauche pour l’attaquant, qui arrive lancé et délivre un délice de retournée. C’est créatif, intelligent et subtil.

4/ Save et Garonne vs EFCV

Le temps est beau, le ciel est bleu en Haute-Garonne, j’ai des amis qui font des retournées. Zlatanesque comme avec la Suède, le numéro 10 des U17 de Save et Garonne s’élève parfaitement pour reprendre le centre de son coéquipier. Pied droit, pleine lucarne, le gardien ne peut rien faire.

5/ US Rémering Hargarten vs Valmont US

Le stade du Seitert est bien vide pour ce match de D2. Le temps est pourri, la pelouse aussi. Les passes rebondissent et le cuir est très disputé au milieu de terrain. Le pressing des locaux est payant, puisqu’il permet de trouver le numéro 10. La passe en sa direction ne touche pas le sol, et cette technique digne d’une rencontre de beach-soccer lui permet de pivoter sur son contrôle, et d’enchaîner sur une volée qui lobe le gardien. Zlatanesque, encore, mais cette fois avec les Los Angeles Galaxy.

6/ Quimper KFC vs AS Dirinon

Elle n’est pas dans la liste de Hervé Renard pour les JO, et c’est bien dommage au vu de son but. Face à Quimper mi-novembre, la défenseure centrale de Dirinon s’est illustrée de la plus belle des manières : une frappe (très) lointaine, (très) flottante, que la numéro 5 a eu le temps de préparer.

7/ ASSA Pays du Dropt vs Périgord centre FC

Rencontre en plein milieu du Périgord entre le maillot domicile et le maillot third de l’AS Monaco. Et pour ce but, le commentateur en cabine de beIN sports pourrait dire que « le réalisateur a été surpris. » En effet, c’est l’engagement, les locaux mènent déjà 3-0, et la caméra tremble. Mais elle parvient à capter le lob magnifique de l’attaquant du Périgord centre FC, directement sur la remise en jeu. Du Pierre-Yves Hamel dans le texte.

8/ Sandillon US vs Pannes FC

Un but pas du tout téléphoné : « Sandillon, pour ses 20 ans [sûrement plus], met le plus joli des buts des grands / Son buteur, le prince charmant / score avec son soulier blanc […] / Pour ne pas voir qu’un nouveau jour se lève / Il ferme les yeux, et dans ses rêves / Il tire…. Jolie petite histoire ».

9/ Patronage Bazadais vs La Brède FC

Duel de haut de tableau de la poule L de Régionale 3 en Nouvelle Aquitaine. Et début février, sous la brume de Bazas, ce match a tout l’air d’être piège pour le leader, les Bleu et Blanc du Patronage. Sur une mauvaise relance, le latéral droit de l’équipe réserve de La Brède récupère le ballon, se fait tacler, mais le Clément Turpin local a la bonne idée de ne pas faire son Clément Turpin, et de laisser l’action se dérouler. Parfait pour la numéro 10, Valerian S., qui n’hésite pas une seconde pour aller chercher la lucarne gauche, sans savoir qui du vent ou de son talent a téléguidé la balle. Score final : 4-1 pour le Patronage Bazadais, qui évoluera la saison prochaine en Régionale 2. Bravo.

10/ Luxé CO vs Montignac ES

Du jamais vu en professionnel, mais, pour situer, c’est pire que Nabil Fekir ou Lionel Messi qui exhibent leur maillot devant les supporters du rival historique. Servi par une belle passe en profondeur dans l’intervalle, l’ailier gauche de Luxé met à terre son vis-à-vis, crochète le gardien adverse, et n’a plus qu’à pousser la balle dans le but vide. Sauf qu’il a le toupet de s’accroupir et de pousser la balle au fond des filets avec sa tête. Du chambrage à l’état pur.

