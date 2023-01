Au Portugal, une attaque à deux visages

Depuis dimanche et le coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar, le Portugal attend son heure. Et si entrer en lice en avant-dernier fait monter la pression, cela permet aussi de voir les autres équipes à l’œuvre et ainsi noter les erreurs à ne pas faire. Sauf que visiblement, la défense du Portugal – de Cancelo, qui s’est fait avoir sur chaque ballon dans son dos, à Diogo Costa, qui a failli se faire avoir par la malice d’Iñaki Williams, en passant par Danilo Pereira, fautif sur le but d’André Ayew – a préféré jouer à la sueca plutôt que de voir l’arrière-garde argentine et allemande se faire bouffer par l’Arabie saoudite et le Japon. Heureusement pour les défenseurs de la Selecção, le Ghana n’a pas trop voulu se rendre dans la surface lusitanienne. Surtout, les attaquants portugais ont fait le boulot pour permettre au Portugal de s’imposer (3-2) et de sauver une défense qui aurait pu tout gâcher d’entrée.

CR7 n’est plus seul

Ce n’est pas la première fois que l’attaque du Portugal est bien réglée pour une compétition internationale. En 2018, déjà, les Portugais avaient débuté avec 3 buts marqués (triplé de Ronaldo dans le 3-3 face à l’Espagne). Entre les deux Mondiaux, la Selecção a aussi eu la deuxième meilleure attaque de la Division A de la dernière Ligue des nations, ainsi que la deuxième meilleure attaque de la phase de groupes du dernier Euro. Sauf que cette fois-ci, Cristiano Ronaldo n’a pas fait tout le boulot tout seul. Bien au contraire. Alors oui, le capitaine a ouvert le score sur un penalty généreux qu’il a obtenu lui-même et qui lui a permis d’être le premier joueur de l’histoire à inscrire un but dans 5 Coupes du monde différentes.

En revanche, CR7 n’est que spectateur sur les deux autres buts inscrits où Bruno Fernandes – qui a probablement fait son meilleur match avec le Portugal – est à la baguette pour envoyer deux caviars à João Félix et Rafael Leão, qui ne tremblent pas pour ajuster le portier ghanéen. De quoi donner le sourire à cette attaque et valider les choix de Fernando Santos, qui a titularisé l’attaquant de l’Atlético de Madrid pour mieux laisser l’ailier de l’AC Milan profiter de la fatigue adverse grâce à sa vitesse en fin de partie. Non, l’attaque portugaise n’est pas devenue la MSN ou la BBC après cette victoire face au Ghana, mais elle a rappelé que les potes de Bernardo Silva – qui a été le plus discret de tous sur le plan offensif – peuvent faire mal à tout moment et à tous les adversaires dès qu’ils accélèrent et réussissent à combiner. Sauf qu’ils n’y parviennent pas à chaque fois.

Une heure à ronronner

La première heure de jeu a d’ailleurs montré les carences de l’attaque portugaise. Face à une équipe du Ghana regroupée à 10 derrière, les Portugais ont longtemps galéré à contourner le bloc adverse, enchaînant les passes latérales sans se créer de grosses occasions. La faute à des centres manqués, de la maladresse dans le dernier geste et un manque de tentatives de frappes lointaines. Une fois que le Ghana s’est délivré après avoir encaissé le penalty de Cristiano Ronaldo, les Portugais ont alors pu utiliser leur point fort : le jeu de transition. Preuve en chiffres avec les 70% de possession de balle et les sept frappes en première période pour 0 but inscrit. Et les 55% de possession et les quatre frappes en seconde période pour… trois buts inscrits. Ce n’est pas pour rien si le Portugal n’a jamais fait mieux que 10e lors des championnats du monde de handball. À force de ne pas proposer un jeu exaltant, la bande de Fernando Santos ne sait pas quoi faire face à une équipe qui refuse le jeu et reste derrière. À l’image des Bleus de Didier Deschamps, la Selecção excelle dans ce jeu de transition. Problème pour CR7 et compagnie, le prochain adversaire se nomme l’Uruguay et ne devrait pas laisser beaucoup plus d’espaces dans le dos.