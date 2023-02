Argentine-France : La finale perdue par les Bleus vue de l’étranger

La troisième étoile a donc filé sur la tunique ciel et blanc de l’Argentine. Défaite par l’Albiceleste, l’équipe de France a en effet laissé échapper le sacre ultime, au terme d’une rencontre longtemps abandonnée, mais vite rattrapée grâce à l’insouciance de sa jeunesse. Pour encore mieux faire réagir les médias du monde entier. Tour d’horizon.

L’avènement de Mbappé

« Mbappé ». Nul besoin d’étayer un quelconque propos, pour évidemment se rendre compte que journaux et sites web ont fait la part belle à Kylian Mbappé dans leurs éditions de ce 19 décembre. Une logique écrasante, puisque l’attaquant de 23 ans, endormi durant une heure, a su se réveiller au meilleur des moments pour inscrire un triplé et entretenir l’espoir de 65 millions de Français suspendus à ses fulgurances. En Espagne, KM a ainsi retourné Marca et As, chez qui la seule prestation du Parisien a suffi pour figer les débats. « Kylian Mbappé, l’arbre qui cache la forêt » titrait ainsi Marca. Une manière d’aborder le sursaut d’orgueil des Bleus, mais également d’en souligner les faiblesses criantes durant ces 120 éprouvantes minutes. Tout cela sous le prisme du même joueur. Une rareté suffisamment remarquable pour être évoquée quand, de l’autre côté, l’esprit collectif et solidaire de l’Argentine est mis en exergue. L’essence de la Scaloneta, finalement saluée, dans le sillage des louanges adressées à l’exceptionnelle carrière de Lionel Messi, aujourd’hui (enfin) récompensé du plus beau des trophées. Au milieu de la défaite, Mbappé et ses plus jeunes soldats ont donc su « sauver » l’honneur d’une sélection longtemps trimballée dans le vide par des Argentinos aux crocs acérés.

#Mbappé, è la notte della delusione, ma la tripletta in finale segna la sua consacrazione https://t.co/EI7hjpFl0t — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 18, 2022

Le football d’après – si on ne le savait pas encore – s’appelle donc Kylian Mbappé. « Il est la nouvelle ère. Kylian Mbappé entérine l’avènement d’une nouvelle génération », philosophait la Gazzetta dello Sport. « Mbappé était un jeune prodige, dont le monde a appris à contempler le talent. Cette finale hisse désormais l’attaquant au rang des grands joueurs. Et son règne ne fait que débuter. » Élégante et suffisante, cette phrase du quotidien aux pages roses frustre d’autant plus que ce vent de fraîcheur amené par les gamins se trouve aujourd’hui perdu dans les méandres d’une défaite. Ainsi, comme narré par le Guardian, si la victoire s’est éclipsée en ce mois de décembre 2022, les Français doivent apprendre à en récolter les leçons, afin de surfer sur la « frénésie Mbappé », se détacher de cette étiquette de pragmatisme à outrance, et profiter de ce vivier de talent ne demandant qu’à être consacré d’une breloque dorée. « Que les anciens fassent place, la scène appartient désormais à Kylian Mbappé. » Sobrement signé The Times.

La France trahie par ses principes

Car si l’énergie juvénile émise durant la finale de ce Mondial a conquis supporters et observateurs, elle a surtout cristallisé les limites de la stratégie Deschamps. Toujours dans les colonnes du Guardian, Jacob Steinberg métaphorisait ainsi un « Didier Deschamps trop prévisible, qui n’a fait que lancer un dé, en espérant l’exploit de ses joueurs » . Cet exploit sera donc venu de Mbappé, Randal Kolo Muani ou Marcus Thuram, quand les sorties express d’Olivier Giroud, Ousmane Dembélé et – dans une moindre mesure – Antoine Griezmann ont symbolisé l’aveu de faiblesse de DD, en désaccord avec ses cadres.

‘The next one is for us’: France fans reflect on their dramatic World Cup final defeat – video https://t.co/qCbp3hq9kX — The Guardian (@guardian) December 18, 2022

La muraille France, habituellement solide sur ses fondations, s’est effectivement effritée, trahie par son tout-collectif, comme le présente le Telegraph. « Incapable de faire régner son jeu et son impact, l’équipe de France a dû s’appuyer sur des éclairs individuels. Sans Kylian Mbappé, on assistait à un French malaise. » Les explications ne doivent cependant pas occulter la victoire de l’Argentine et l’aboutissement de Lionel Messi. Comme joliment présenté par l’illustre Juca Kfouri pour la Folha de São Paulo : « L’Argentine a gagné, mais, surtout, Lionel Messi a posé sa main sur le plus beaux des sacres. Aujourd’hui, c’est donc la Coupe du monde qui a de la chance. » Du côté des vainqueurs ou des vaincus, les mots permettent d’analyser un échec, de dessiner une colère, mais surtout de rassurer les démunis. Car le football n’est qu’une inexorable histoire de cycles. Rendez-vous donc en 2026, pour de nouveaux mots Bleus. Beaucoup plus heureux.