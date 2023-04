À Nantes, le plus dur commence

Perdre une finale laisse forcément des traces. Passés tout proche de réaliser un improbable back-to-back en Coupe de France, les Nantais ne diront sans doute pas le contraire. Surfant sur l’euphorie du titre de 2022 puis de cette campagne 2023 qui leur a, de nouveau, ouvert les portes de la finale et d’une épopée européenne assez folle et inespérée, les Canaris ont longtemps donné l’impression d’être capables de se sublimer dans les grands rendez-vous. Ce samedi soir, ils n’y sont pas arrivés et c’est bien plus qu’un simple sacre qu’ils pourraient avoir laisser filé.

La fête est finie

« Je suis persuadé qu’une finale gagnée nous donnera l’énergie nécessaire pour aller chercher le maintien », avançait Antoine Kombouaré en conférence de presse ce vendredi. Optimiste, le Kanak envisageait également une autre issue : « Ce sera plus compliqué mercredi face à Brest(en Ligue 1, NDLR) si c’est un autre résultat. Je profite, tout en sachant que je me prépare à toutes les éventualités car il y a des matches derrière. » Cette défaite en finale, les Nantais s’y étaient préparés. Pourtant, tous sont touchés par la gifle reçue ce samedi soir, à l’image de Marcus Coco, fataliste en zone mixte : « Triste, très triste. On a que ce qu’on mérite. On ne mérite pas plus, même de revenir on ne mérite pas. On n’est pas venu jouer une finale, on n’a pas montré le visage qu’il fallait. Ce n’est pas le résultat escompté. On se sent obligé de réagir. Il faudrait agir au lieu de réagir. » Passé à son tour quelques minutes plus tard, son entraîneur abonde : « C’est une énorme déception parce qu’il n’y a pas eu match. On a été giflé. C’est difficile à expliquer, même incompréhensible mais c’est la vérité de cette finale. » Lucide, le technicien de 59 ans se projette déjà sur la suite : « Il faut être costauds et rebondir pour préparer la suite et aller chercher le maintien. » Car c’est bien de ça dont il est question pour le FC Nantes, de se maintenir dans une Ligue 1 qui offre quatre tickets vers la Ligue 2 cette saison.

« Nous ne sommes pas une bonne équipe »

Un championnat où les Nantais sont à la recherche d’un succès en championnat depuis le 12 février et une victoire face à Lorient (1-0). Depuis, les joueurs de Kombouaré restent sur cinq défaites et quatre nuls. Quatre minuscules points pris sur les 36 distribués, autant qu’Ajaccio et Angers, et seulement un de plus que Troyes. Trois équipes qui occupent les trois dernières places du classement et qui semblent filer tout droit vers l’échelon inférieur. Depuis presque cinq mois, le FC Nantes avance donc à un rythme de relégable, ce qu’il n’est pas encore grâce à une meilleur différence de buts que Brest (-11 pour le FCN, -13 pour le SB29). Un élément que pointait Jean-Charles Castelletto au micro de France 2 à l’issue de cette finale : « J‘espère que ce sera une grosse gifle et qu’on a bien compris aujourd’hui qu’on n’est pas une bonne équipe. On doit prendre conscience qu’on n’est pas au niveau. » Un constat partagé par Coco, plus inquiet que son coéquipier quant aux capacités du groupe nantais à réagir : « Dès lundi, il va falloir se parler ou faire quelque chose. On verra comment on retrouve tout le monde lundi. » Antoine Kombouaré ne contredit pas ses joueurs mais lui semble compter sur ce groupe, ou en tout cas lui faire confiance. « Il faut vite passer à autre chose, être capables de basculer. Le maintien est plus important que la finale de la Coupe de France, avoue le Kanak. Il faut rester calmes, on n’est pas abattus. » Ça tombe bien, parce qu’il reste désormais six finales au FC Nantes – la première ce mercredi à Brest – pour aller chercher, non pas un trophée, mais bel et bien le maintien. Autrement plus important.

Nicolas Pallois : « On n'a pas joué le match »