Arsenal vedette de la prochaine saison de « All or nothing »

You asked. We heard you.#AllOrNothingArsenalComing to @PrimeVideoSport in 2022 — Arsenal (@Arsenal) July 9, 2021

Arsenal'til I die.Ce vendredi, le club d'Arsenal a révélé sur Twitter qu'il sera le nouveau protagoniste de la série d'Amazon Prime. Lesdeviennent ainsi la sixième équipe de football à voir son quotidien filmé de l'intérieur, après Manchester City, la Juventus, le Bayern Munich, le Brésil et leurs rivaux de Tottenham.Suite à cette nouvelle, le directeur des médias et des communications d'Arsenal, Mark Gonnella, s'est montré enjoué. Il est «» .On pourra donc admirer en coulisses la manière dont Mikel Arteta ratera la qualification en Ligue Europa Conférence.