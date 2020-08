Arsenal s'offre le Community Shield aux tirs au but

Dans une partie au cours de laquelle ils ont longtemps mené, les Gunners ont remporté le seizième Community Shield de leur histoire face à Liverpool. Un titre remporté aux tirs au but, avec Pierre-Emerick Aubameyang dans le costume du héros.

215

Aubam, pas masqué

Minamino sauve les meubles

Arsenal (3-4-3) : Martínez - Holding, Luiz, Tierney (Kolašinac, 82e) - Bellerín (Cédric, 58e), Xhaka, Elneny, Maitland-Niles - Saka (Willock, 82e), Nketiah (Nelson, 82e), Aubameyang. Entraîneur : Mikel Arteta.



Liverpool (4-3-3) : Alisson - Williams (Minamino, 59e), Gómez, Van Dijk, Robertson - Milner (Keïta, 59e), Fabinho, Wijnaldum (Brewster, 92e) - Salah, Firmino (Jones, 82e), Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.

Par Félix Barbé

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'histoire veut que le Community Shield se règle aux tirs au but. Et visiblement, l'histoire veut que Liverpool perde cette séance. Déjà battus l'année dernière par Manchester City sur la même épreuve, lesont de nouveau craqué cette saison. La faute au jeune Rhian Brewster, seul joueur de Klopp à avoir manqué sa tentative. Avant cela, Pierre-Emerick Aubameyang avait ouvert le score pour les, avant que Takumi Minamino n'égalise en seconde période. Bien en place tactiquement tout au long du match, les hommes d'Arteta ajoutent un seizième Community Shield au palmarès du club londonien.Asphyxiés d'entrée, lespassent les dix premières minutes de la partie la tête sous l'eau. Virgil van Dijk trouve d'ailleurs rapidement la faille sur un coup franc de Robertson, avant que le géant ne soit signalé hors jeu (7). Malgré une nouvelle tunique ressemblant davantage à un sorbet vanille-framboise de chez Picard qu'à un maillot de foot, les joueurs de Mikel Arteta ne veulent pas se faire manger. Et sur une belle sortie de balle depuis leur propre surface qui casse deux lignes, Bukayo Saka côté droit renverse le jeu vers Pierre-Emerick Aubameyang qui trouve le petit filet opposé d'Alisson. Un pion qui permet aux Canonniers de faire redescendre encore un peu plus un bloc sur lequel lesviennent se casser les dents (zéro tir cadré à la pause). Seuls les nombreux centres d'Andy Robertson amènent du danger sur la cage d'Emiliano Martínez, sans que personne ne puisse cependant les reprendre. Sur deux nouveaux contres, ce sont même les Londoniens qui sont proches de doubler la mise, mais le jeune Eddie Nketiah reste trop imprécis (18et 27).Liverpool n'y est pas : le petit Neco Williams est notamment trop léger sur son côté droit, le trio du milieu de terrain se fait bouger physiquement par le duo inédit Elneny-Xhaka, et Mohamed Salah, orphelin de Trent Alexander-Arnold, est étrangement transparent. Le réveil despasse finalement par une frappe enveloppée de Roberto Firmino qui fuit le cadre (51), avant que Sadio Mané, lancé à la limite du hors-jeu, ne vienne manquer son un-contre-un avec Martínez (56). Mais comme le onze de départ n'est pas flamboyant, c'est le banc qui permet de passer la seconde : au terme d'une action un peu décousue et d'un cafouillage dans la surface adverse, Takumi Minamino trouve enfin la faille et s'offre son premier but sous un maillot qu'il porte depuis janvier dernier. Une égalisation qui vient animer la fin de match : Mané se signale d'abord par un nouveau raté devant le portier argentin (81), puis Joe Willock est proche de doucher tout le monde de la tête dans l'autre surface (86). Assez logiquement, le trophée se règle alors aux pénos. Et à ce petit jeu-là, Arsenal montre le plus de nerfs : le gamin Rhian Brewster, entré en jeu quelques secondes avant la séance, fracture la transversale. Comme un symbole, Aubameyang réussit la dernière tentative des siens. Le 98Community Shield de l'histoire est bien dans la valise d'Arsenal.