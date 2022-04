Hey Arnaut !

Liverpool Villarreal Ligue des champions Diffusion sur

« Souvent, nous nous retrouvions obligés de dormir dans la voiture. Ce fut une courte période, mais c’était suffisamment long pour marquer votre enfance. »

Des hauts et des Pays-Bas

Carrière en contre-la-montre

« Quand je rentrais chez moi le soir, je trouvais Arnaut encore à l’entraînement dans la salle de gym. Il me fait énormément penser à Sébastien Haller, que j’ai côtoyé à Utrecht, dans son éthique de travail. »

Poste-frontière

« J’ai découvert un mec vraiment super sympa ! Un relou, mais dans le sens positif du terme. Il était excellent dans le chambrage, quand il te tenait, il ne te lâchait pas ! »

L’homme d’Emery

« J’ai une faim énorme ! Dire qu’en ce moment, je fais partie des meilleurs ailiers au monde n’a rien de prétentieux. C’est même vrai et factuel. »

« Né un vendredi » . En hausa (langage de l’ouest de l’Afrique, donnant également son nom à un groupe ethnique du Nigeria), le nom « Danjuma » s’est posé en terme annonciateur pour son jeune porteur : Arnaut. Lui qui est ainsi venu au monde au cinquième jour de la semaine ne pouvait être mieux prédisposé pour faire trembler les filets le week-end. Car de football, Arnaut Danjuma Groenveld, de son nom complet, n’a jamais cessé d’en vivre, au point de se construire un parcours à la mesure de son talent. Entre confiance en soi et envies de grandeur.Pourtant, avant d’affoler les défenses européennes, Arnaut Danjuma a dû se forger une vie d’homme. Il n’a que quatre ans, quand son père Cees et sa mère Hauwa décident de quitter le Nigeria et sa Lagos natale. Un premier bouleversement, suivi d’un déchirement une fois arrivé à Oss, dans le sud des Pays-Bas. Sans explication, le paternel demande effectivement le divorce, laissant derrière lui une femme seule, chargée d’élever Arnaut, son frère Reiner et sa sœur Lisette. Alternant chômage et travaux domestiques, Hauwa tente, au possible, de donner une éducation décente à ses trois protégés., s’émouvait-il dans une interview accordée au site de l’AFC Bournemouth.Des mots lucides, comme un pansement posé sur une plaie encore sensible.Et pour oublier l’inoubliable, le jeune Arnaut cultive son amour du football. Sur le bitume, l’adolescent peaufine en effet son jeu.Malheureusement, l’impitoyabilité de la vie n’a pas fini de frapper la famille Groenveld, voyant la fratrie être placée en famille d’accueil :, poursuit-il.Le salut ? Il viendra, comme par miracle, de Cees, son père, revenu au contact des siens.Un discours lucide. Encore une fois.La vie de famille plus ou moins réparée, Arnaut peut désormais se consacrer pleinement à ses rêves de footballeur. Accompagné par un père attentif à l’évolution de son fils, Danjuma enchaîne les licences, montant en niveau année après année. Dans la petite structure du RKSV Margriet d’abord, puis au TOP Oss, avant de toucher au but : le PSV Eindhoven, en 2011., se remémorait Ron Smits, son formateur à Margriet, au micro d’Omroep Brabant.Une carapace assumée, que les dirigeants du PSV se refuseront à ouvrir.Impatient pour les uns, trop gourmand pour les autres, le parcours eindhovenois de ce talent reconnu de tous s’arrête ainsi aux portes du groupe professionnel., pestait l’intéressé dansCoéquipier d’Arnaut à Bruges, Benoît Poulain se souvient effectivement de ce joueur au plan de carrière précis :, détaille le défenseur français.En effet, après ce départ précipité du PSV à l’été 2016, celui qui n’a alors que 19 ans apprend à se faire les dents au NEC Nimègue.Deux saisons passée entre l’Eredivisie et son antichambre, pour un bonhomme se taillant doucement, mais sûrement une réputation sur les bords du Waal., se félicitait Wilco van Schaik, directeur général du NEC, dansDevenu trop grand pour l’Eerste Divisie, la deuxième division néerlandaise, Danjuma, fidèle à lui-même, ne perd dès lors pas de temps et choisit de filer de l’autre côté de la frontière : à Bruges donc. Au Club, c’est pourtant dans un rôle radicalement différent de celui qu’on lui connaît aujourd’hui qu’il débarque. Benoît Poulain :, sourit aujourd’hui le Français.En 2018, à Bruges c’est donc : la découverte de la Ligue des champions, un coup de canon inscrit face à l’Atlético et une première cape sous la tuniquecontre... la Belgique (match durant lequel il marquera par ailleurs). L’étape essentielle à l’épanouissement de tout footballeur est ainsi toute trouvée., poursuit Van Schaik.Mais comme tout semblait aller trop bien pour lui, Danjuma a, pour une énième fois, décidé de forcer le destin, une saison seulement après son arrivée."stricts"(16 millions d’euros, NDLR)Direction Bournemouth au mois d’août 2019, à la rencontre de la Premier League. Néanmoins, entre blessures et rendement insuffisant, Arnaut peine à s’imposer outre-Manche, assistant impuissant à la relégation des siens en Championship. Un passage obligé, auréolé d’un titre de meilleur joueur du club lors de la campagne 2020-2021., dira-t-il.Suffisant, finalement, pour voir Villarreal sonner à la porte l’été dernier et déclencher la furie Danjuma.L’arrivée du Néerlandais avait pourtant de quoi surprendre du côté de Castellón. Vainqueur de la Ligue Europa, qualifié en C1, lese targuait également d’avoir une attaque efficace, portée par le trio Gerard-Alcácer-Chukwueze et renforcée par l’arrivée de Boulaye Dia. Débourser près de 25 millions d’euros pour s’attacher les services d’un joueur méconnu, évoluant en deuxième division, n’était donc pas vraiment dans les habitudes du président Fernando Roig. En réalité, l’instigateur de ce projet se nomme Unai Emery, conscient du plein potentiel à tirer de sa future recrue., narrait ainsi Arnaut auEn Espagne, c’est en effet dans un rôle hybride et bien plus offensif que Danjuma se révèle. Pierre angulaire du 4-3-3 de coach Unai, le Néerlandais s’est mué en indispensable pendant de Yeremi Pino ou Samuel Chukwueze à gauche, et en alternative en pointe. Un profil complet, bien loin des tâches défensives administrées au cours de sa vie brugeoise., analyse Benoît Poulain.De quoi donner un peu plus de consistance à ses 10 buts inscrits en Liga (son plus haut total en première division), mais surtout à ses 6 réalisations en 12 matchs de Ligue des champions. Pas étonnant également de le voir disputer 33 rencontres (26 titularisations) sur 45 possibles, n’ayant manqué les 12 autres que pour blessure., enchaîne Poulain.Des paroles justifiant dès lors le discours plein d’à-propos d’un joueur pas près de s’arrêter.Le fameux « melon » hollandais. Né un vendredi, Arnaut Danjuma devra donc faire de cette confiance absolue une arme de choix pour déstabiliser l’armée rouge de Liverpool et démontrer qu’en milieu de semaine également, tout lui réussit.

Par Adel Bentaha

Propos de Benoît Poulain recueillis par AB.