Aouchiche ou pas chiche ?

Titulaire et surtout buteur pour la première fois sous le maillot parisien face à Linas-Montlhéry en Coupe de France dimanche, Adil Aouchiche n'est pourtant pas retenu dans le groupe parisien qui affronte Saint-Étienne en Coupe de la Ligue ce mercredi soir. Mais nul doute que l'opportunité de gratter du temps de jeu et de prouver son attachement au club parisien se représentera à l'avenir.

Titi jusqu'au bout des ongles

À Paris, coûte que coûte

Par Andrea Chazy

Dimanche soir, à Bondoufle au cœur de l’Essonne, il n’y avait pas seulement les joueurs de Linas-Monthléry qui avaient le sourire jusqu’aux oreilles . Dans les rangs parisiens, un ado de 17 ans prenait le temps de profiter de l’instant présent après la large victoire du PSG (6-0) en 32de finale de Coupe de France. Il s’appelle Adil Aouchiche, et c’est lui qui a ouvert le score avec un sang-froid étonnant face aux amateurs de Stéphane Cabrelli . Un premier pion avec les pros qui, à 17 ans et 174 jours, fait de lui le deuxième plus jeune buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain (derrière le Nigérian Bartholomew Ogbeche, qui avait marqué son premier but avec le PSG à 17 ans et 55 jours en 2001). Forcément exaltant, et l'intéressé ne le niait pas au site officiel du PSG après la rencontre : «» . Mais lui encore un peu plus que les autres.Ce n’est pas la première fois qu’Adil Aouchiche revêt le maillot parisien chez les grands. Le 30 août 2019, à Metz, le jeune milieu de terrain parisien devenait le plus précoce à commencer un match de Ligue 1 avec les Rouge et Bleu. Une fierté pour ce gamin de la région parisienne, qui a grandi à Mitry-Mory (Seine-et-Marne), et qui a eu le temps de passer par les clubs de Villepinte et Tremblay avant de rejoindre le PSG à l’âge de 12 ans. Rapidement, Aouchiche sort du lot aux yeux de ses formateurs et intègre l’équipe de France U16 à 15 ans, dirigée par Jean-Claude Giuntini. Le sélectionneur français, qui a aussi été celui d’Adil lors de l’Euro U17 en avril 2019 – où Aouchiche a inscrit un quadruplé en quarts de finale face à la Tchéquie - et lors de la dernière Coupe du monde U17 en novembre dernier, pointe la progression de son joueur : «Lors de cette dernière Coupe du monde, Aouchiche a même terminé deuxième meilleur joueur du tournoi avec six passes décisives au compteur. Mais au-delà des statistiques, c’est dans l’attitude qu’il a séduit son sélectionneur. Sur, comme en dehors du terrain : «» La bonne attitude incarnée.Aouchiche séduit son monde, et pas seulement au Paris Saint-Germain. Convoité par différentes formations étrangères dès cet hiver, à commencer par la Fiorentina à en croire les informations de, la jeune pépite parisienne n’a pas encore signé de contrat professionnel avec qui que ce soit. Mais contrairement à Tanguy Kouassi , ou de bien d’autres Titis avant lui, l’objectif d’Aouchiche est clair et affirmé : réussir à Paris coûte que coûte. C’est ce qu’il expliquait au quotidienil y a quelques jours : «(...)» Face à Saint-Étienne ce mercredi soir, Thomas Tuchel devrait remettre la grosse artillerie pour redonner du rythme à ses cadres. Adil Aouchiche, lui, ne sera finalement pas de la partie. À lui maintenant de grappiller les miettes nécessaires pour réaliser son rêve lorsque l'occasion se représentera.