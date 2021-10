Antoine Griezmann : « J'aimerais bien chambrer lundi »

MB, à Turin

On peut dire que c'est idéal. Le fait que c'est une finale, en plus, ça va être spécial. Je suis très fier, très heureux. J'espère que ça va bien se terminer, avec une coupe, une fête après le match.C'est un match qui va nous faire du bien, qui peut être un déclic. Après l'échec de l'Euro, faire une deuxième mi-temps comme ça, ça va nous aider. Dans le vestiaire, ça a crié partout. On a réglé deux-trois choses tactiquement à la pause. "Piochy" a haussé le ton. On a pressé plus haut, on a accepté d'être en un contre un derrière, on a été plus costauds dans les duels et ça a fait la différence. Avec le ballon, on a aussi été plus justes techniquement. Karim et Kylian ont aussi fait la différence.C'est peu les mêmes émotions, oui. C'était aussi un peu les mêmes célébrations, dans le vestiaire, avec les supporters... À nous de confirmer dimanche, maintenant.On va voir ce que décide le coach, mais on sait tout faire. Ce n'est pas un problème. Je pense qu'on peut rivaliser avec n'importe qui. On a aussi à coeur de remporter ce trophée, même si on sait que ça ne va pas être facile. On a les armes pour leur faire mal et j'aimerais bien chambrer lundi, en Espagne. Je connais la majorité des joueurs, donc forcément, ça va faire bizarre au début. Je suis toujours avec Koke, dans le vestiaire, à la maison... Cette équipe joue vraiment très bien au ballon. J'adore Luis Enrique, il fait un super travail. Maintenant, 3-4-1-2 ou autre chose, peu importe, il va surtout falloir tout donner, bosser offensivement, défensivement...Je comprends ce qu'il a ressenti durant l'Euro, mais on a la chance de l'avoir. On sait que c'est un top joueur, qui va tout gagner. On attend de lui qu'il marque quatre ou cinq buts par match, mais ce qu'il fait à son âge, c'est déjà extraordinaire. Lui tomber dessus après le match contre la Suisse a été injuste. Aujourd'hui, à nous de le mettre dans les meilleures conditions, car lorsqu'il est dans les bonnes conditions, ça peut donner des matchs comme hier. Il faut profiter de lui.