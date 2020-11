Zambo Anguissa, serial dribbleur

Il y a quelques jours, un fait a attrapé les regards : après huit journées de Premier League, André-Frank Zambo Anguissa est ni plus ni moins le joueur qui a réussi le plus de dribbles du championnat anglais. Surprenant ? Pas pour tout le monde.

Par Maxime Brigand

C’est l’histoire d’un drôle de soldat, débarqué sur la pointe des pieds dans le paysage OM un soir de septembre 2015, à Groningue, entre Alaixys Romao et Lucas Silva, et reparti avec l’étiquette « énorme affaire financière » scotchée sur le front il y a maintenant un peu plus de deux ans. Que retenir du passage d’André-Frank Zambo Anguissa à Marseille ? Une image multiple : celle d’un combattant, gentil, maladroit puis fiable, injustement réduit à un contrôle raté sur une passe foireuse de Steve Mandanda en finale de la Ligue Europa 2018, mais dont la progression a été plus qu’indiscutable.Arrivé au club lors de l’été 2015 après avoir été poussé dehors à Reims sur décision d’Olivier Guégan, le Camerounais a tout connu à Marseille. Un : les claques, comme lorsque Míchel décida de le sacrifier après une mauvaise performance au Vélodrome face à Angers et de lui offrir l’humiliation suprême du footballeur : le remplacement à la mi-temps. Deux : les joies, quand Franck Passi a cru en son « petit » et a décidé de le relancer... à Angers, au printemps 2016. Pour le meilleur., resitue Passi.Progressivement, il s’est affirmé et est devenu un personnage central du tableau marseillais jusqu’à son départ en août 2018 à Fulham contre un chèque d’une trentaine de millions d’euros.Jean-Philippe Durand, qui a repéré le joueur lors d’un tournoi organisé à Yaoundé en 2014 et qui a poussé pour son recrutement à l’OM, est aujourd’hui clair :À savoir : un mec qui dribble.André-Frank Zambo Anguissa fêtait cette semaine ses 25 ans et est aujourd’hui le joueur qui a réussi le plus de dribbles après huit journées de Premier League . Une surprise ?, sourit Passi.Ce que l’international camerounais a déjà prouvé la saison dernière à Villarreal, où l’ancien Marseillais, prêté, a bouclé l’exercice juste derrière Lionel Messi et Nabil Fekir au rayon des meilleurs dribbleurs de Liga., analyse Durand.Quelqu’un qui a surtout gagné en lucidité, en précision et en réflexion, mais qui était déjà l’un des meilleurs dribbleurs de l’OM lors de sa dernière saison en Ligue 1. Et si tout ceci était simplement normal ?