Anatoliy Tymoshchuk déchu de ses 144 capes avec la sélection ukrainienne

Un silence qui coûte cher.Véritable légende et joueur le plus capé de la sélection ukrainienne (144 sélections entre 2000 et 2016), Anatoliy Tymoshchuk, 42 ans, officie aujourd'hui comme coach adjoint au Zénith Saint-Pétersbourg. Pourtant, malgré les relances de plusieurs de ses compatriotes dont Ruslan Malinovskyi , il est resté silencieux depuis le début de l'invasion russe dans son pays, en plus de ne pas avoir rompu son contrat avec son club. Un silence que lui reproche la Fédération ukrainienne de football (UAF) ce mercredi. Dans un long communiqué , l'UAF indique avoir pris des mesures concernant son ancien joueur. Parmi les décisions prises par le Comité d'éthique et de fair-play, l'exclusion de. L'ancien du Bayern se retrouve également privé de tous les titres conquis en Ukraine (deux titres de champion notamment) et de son diplôme d'entraîneur délivré par la fédération. L'UAF réclame également qu'il soit déchu de toutes les distinctions, prix d'État et autres titres honorifiques, qu'il a pu recevoir.Andreï Chevtchenko et ses 111 sélections deviennent la nouvelle référence en Ukraine.