Amnesty interpelle la FFF : « Pour l'instant, c’est silence radio »

Propos recueillis par Antoine Bchini

Photos : Amnesty France.

Depuis que l’annonce de la Coupe du monde au Qatar a été faite, nous avons voulu entrer en contact avec la Fédération française de football. Mais on n’a jamais reçu la moindre réponse de leur part, positive ou négative. Nous avons vraiment tout fait pour rentrer en contact avec la FFF depuis 2016, toujours à propos des conditions de travail au Qatar. Mais pour l'instant, c’est silence radio. Le dialogue est au point mort depuis le début avec la Fédération.On voulait clairement attirer leur attention d’une autre manière que les mails et les lettres. En plus d’une pétition à la FIFA qui a récolté plus de 200 000 signatures, dont 40 000 en France, on a décidé qu’une action au siège de l’instance forcerait peut-être le dialogue à s’ouvrir.On a choisi ce moment car la finale du mondial aura lieu dans un peu plus d’un an jour pour jour. Nous avons donc qu’un an pour réellement commencer à discuter des solutions avec la FFF, ce qui laisse très peu de temps en réalité.Il n’y a pas grand-chose qui a été fait de la part des acteurs du football français. Nous n’avons pas eu de dialogue, ni avec les clubs, ni les joueurs en France. Personne n’a fait le premier pas pour commencer à sensibiliser à ces enjeux. On part de loin. Très loin. De notre côté, nous sommes toujours ouverts pour travailler avec les clubs, les joueurs et les groupes de supporters pour entamer des actions et sensibiliser la population à ce qu’il se passe au Qatar. D’où le fait de mener cette action au siège de la FFF. On espère qu’elle va aider à passer une étape.On est une des rares sections d’Amnesty à ne pas avoir eu de contact avec la fédération du pays. En Europe du moins, la grande majorité des branches de l'ONG a des contacts directs et fréquents avec les instances de leur pays, avec des discussions plus ou moins avancées sur les solutions à adopter. On peut prendre exemple de la Norvège, ou alors la Finlande qui est très investie dans cette lutte pour les droits des travailleurs. De notre côté, on espère surtout que ce sujet ne soit pas un tabou à la Fédération. Le temps presse pour nous. Si cette action échoue, nous avons d'autres solutions de repli pour essayer d'entrer en contact avec eux. On poursuivra nos actions jusqu'au bout.Sans dialogue, on ne peut rien faire. Sans cette première base, le travail ne pourra pas être fait. Ce dialogue est primordial pour porter à connaissance nos travaux sur la situation des travailleurs au Qatar, engagés sur les sites de la Coupe du monde 2022. Une fois que cette première étape sera validée avec la FFF, nous pourrons commencer à réellement échanger sur ce qu’on peut améliorer sur le terrain, et surtout, qu’elle porte notre voix devant la FIFA. La France est un membre important, et un tel soutien n’est pas négociable. Une prise de parole publique de leur part est indispensable. Nous avons besoin de cette voix. On sait très bien que la situation se débloquera au Qatar par des prises de positions fortes et une mise sous pression du gouvernement local par les différents participants de la compétition. Ils ont déjà commencé à changer des choses par des réformes, mais tant que les passeports des travailleurs seront confisqués, et que lasera en place, le combat ne sera pas terminé. Aujourd'hui, il est encore trop compliqué pour un employé de pouvoir changer librement de métier ou même partir à l'étranger. Une autorisation de l'employeur est encore nécessaire. Et la situation est toujours aussi préoccupante.Nous voulons des garanties sur les travailleurs qui côtoieront la délégation française au quotidien. Là-bas, pendant la compétition qui dure un mois, ils auront du personnel attitré. Que ce soit pour le service dans l’hôtel ou les conduire aux matchs et terrains d’entraînement. Il nous faut cette assurance de la part de la Fédération qu’ils prêteront une attention particulière au traitement de ces personnes.Normalement, en janvier 2022 et grâce à la pétition, nous pourrions avoir un début de dialogue avec la FIFA. L'échange portera forcément sur les mêmes points qu'avec la FFF. Le combat est le même. Notre but est d'identifier chaque point de discussion possible pour que le tournoi se déroule le plus humainement possible pour les travailleurs. Il y a eu déjà beaucoup trop d'accidents, et il faut que cela cesse.