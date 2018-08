Amiens brille, Nice s'écroule

Feux d'artifice sur la Ligue 1, samedi soir : brillant vainqueur à Nice (0-4), Dijon rejoint le PSG en tête du championnat de France, alors que Toulouse, tombeur de Nîmes (1-0), s'offre un second succès consécutif. Le second carton du soir est à mettre à l'actif d'Amiens, qui a explosé Reims (4-1) à la Licorne.

Si cette soirée était un produit Conforama : l'escabeau en fer

La tête de gondole : Abdoulaye Jules Keita

Le retour au SAV de la soirée : Paul Baysse

La stat : 1

Oh, le vilain geste !

Les résultats de la 3e journée de Ligue 1

Le nivelage se poursuit entre les équipes du ventre mou et chacun peut commencer de choisir de regarder vers la marche au-dessus ou celle d'en dessous. Dijon confirme sa bonne forme et poursuit avec un rythme de champion. Sur la plus haute marche, les Dijonnais peuvent voir un peu plus loin que leurs ambitions initiales. Amiens et Toulouse, eux, cassent des reins en coupant les bonnes dynamiques affichées par Reims et Nîmes . Caennais et Nantais, Montpelliérains et Stéphanois se neutralisent sans broncher. Dur de se relever pour Reims et Nice qu'on retrouve KO au centre du ring après avoir reçu le fameux escabeau en pleine tête.Deux buts, une passe décisive. Le tout en moins de trente minutes. Abdoulaye Jules Keita rend une copie quasi parfaite ce soir. Mais surtout, il appuie là où ça fait mal, en baladant et en mettant en lumière les failles de la défense des Aiglons. Son second but, seul au milieu d'une défense niçoise apathique, montre que le mal est profond, voire abyssal. Paul Baysse retombe dans ses travers. Avec deux cartons jaunes, un penalty concédé, il laisse ses partenaires à dix minutes de la fin du match. Sans doute le tournant du match, qui permettra aux Nantais de revenir dans le match et de repartir vers l'avant. Une sale habitude qui l'avait déjà fait disparaître de la défense bordelaise la saison dernière après un épisode similaire.Soir de première au stade de la Licorne. Les recrues picardes Gnahoré et Ghoddos se sont distinguées samedi soir lors de la belle victoire des Picards sur Reims (4-1). L'Iranien se permet le luxe de marquer sur son premier tir, lors de son premier match en Ligue 1. Il n'est en France que depuis deux jours.Alors pour la note de style, on vous laissera juge de la course d'élan de Max- Alain Gradel sur son penalty détourné par un Bernadonice soir. Pour l'efficacité, on repassera. Heureusement, le Toulousain aura une seconde chance en seconde mi-temps, avec un style plus sobre cette fois, il donnera la victoire à son équipe.