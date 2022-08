Aline Zeler, ancienne capitaine des Red Flames, veut professionnaliser le foot féminin belge

CB

Zeler de se réveiller !Pour la Belgique, il est temps de surfer sur le succès sportif qu'a été l'Euro féminin. Pour la première fois de leur histoire, lesont atteint les quarts de la finale de la compétition, avant de tomber dans le temps additionnel face à la Suède (1-0). Aline Zeler, 39 ans, et ancienne capitaine des Belges (111 sélections entre 2004 et 2019), encourage aujourd'hui ses compatriotes à venir encourager l'équipe nationale et la féliciter pour son parcours et ce, dès le 2 septembre prochain, à Louvain., milite l'ancienne joueuse d'Anderlecht sur le siteQuant au football de clubs, Zeler y dénonce les inégalités présentes et appelle à la professionnalisation du championnat belge., estime l'ex-attaquante., ajoute-t-elle., conclut la nonuple championne de Belgique.Bon, on en est un peu loin, mais l'initiative est louable.