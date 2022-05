Aleksander Ceferin taille la Ligue 1 et de la Bundesliga

TT

Encore un qui ne connaît pas le foot.Dans une interview pour le média Croate Sportske , Aleksander Ceferin s'en est pris à la Ligue 1 et à la Bundesliga. Car si tous les sujets chauds ont été abordés, notamment la Super Ligue et la Ligue des Champions actuelle, le Slovène a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas sur le couple franco-allemand.Interrogé sur le niveau des clubs allemands et français en LDC, sa réponse à le mérite d'être claire., explique-t-il en faisant référence au PSG et au Bayern de Munich, éliminés respectivement en huitième et en quart. À travers ses analyses, le président de l'instance européenne en profite pour enterrer définitivement la Super Ligue.déclare-t-il en parlant des dirigeants du Real Madrid, du FC Barcelone et de la Juventus.Tu vas voir Aleksander quand le RC Strasbourg va rouler sur l'Europe la saison prochaine...