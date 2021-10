Ajaccio transperce Nîmes

Nîmes Olympique (4-4-2) : Dias - Burner (Paquiez, 64e), Martinez (Guessoum, 63e), Ueda, Sainte-Luce - Benrahou, Ponceau, Delpech, Eliasson - Ferhat, Aribi (Omarsson, 64e). Entraîneur: Pascal Plancque.



AC Ajaccio (4-4-2) : Leroy - Vidal, Gonzalez, Avinel, Kalulu - Bayala (Arconte, 73e), Coutadeur (Pereira Da Silva, 87e) Cimignani, Nouri (N'Diaye, 80e) - El Idrissy (Botué, 73e), Courtet (Alhadur, 87e). Entraîneur: Olivier Pantaloni.

Si Ajaccio voulait frapper un grand coup pour se replacer dans les première places de Ligue 2, c'est réussi.Aux Costières, les Corses sont parvenus à marquer la rencontre de leur empreinte contre un ancien pensionnaire de Ligue 1. Dès le départ, les Ours ont instauré un pressing haut pour subtiliser le ballon aux Crocodiles et les neutraliser rapidement. À la suite d'une passe latérale manquée de Patrick Burner, Cyrille Bayala s'engouffre dans le couloir droit et sert parfaitement Gaëtan Courtet dans la course pour une tête piquée imparable. Après ce premier coup de froid, les visiteurs ne desserrent pas l'étau, bien au contraire. Mounaïm El Idrissy profite d'une nouvelle faille dans la défense gardoise pour trouver Riad Nouri au second poteau afin de réaliser le break de la tête. Inoffensif, Nîmes rentre aux vestiaires la tête basse.En deuxième période, les changements de Pascal Plancque à l'heure de jeu ne changent pas la donne : Ajaccio continue de dominer la rencontre et manque de tuer le suspense par El Idrissy (58). Dominateurs, les Ajacciens sont même aidés par le destin lorsque Elías Már Ómarsson trouve le poteau de Benjamin Leroy d'une tête sur le poteau (69). Un peu plus à l'aise en fin de match, les Crocos manquent de puissance sur un coup franc de Niclas Eliasson (77) et d'adresse à la suite d'un enchaînement de Zinedine Ferhat (80).Sans trop trembler, l'ACA prend trois points supplémentaires et s'installe à la troisième place du championnat, quatre points derrière Sochaux, deuxième. Pour Nîmes, c'est l'heure de rentrer dans le rang à une bien triste treizième place.