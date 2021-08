Ajaccio fait tomber Caen

AC Ajaccio (3-5-2): Sollacaro - Diallo (Huard, 73e), Kalulu, Gonzalez - Cimignani (Barreto, 73e), Coutadeur (Chabrolle, 88e), Laçi, Bayala (Nouri, 64e), Youssouf - Botué (Arconte, 88e), Courtet. Entraîneur: Olivier Pantaloni.



SM Caen (4-4-2): Riou - Adbi (Gonçalves, 79e), Oniangué, Rivierez, Fouda (Armougom, 46e) - Shamal (Zady Sery, 46e), B.Traoré (Wadja, 46e), Lepenant, Jeannot - Deminguet, A.Mendy. Entraîneur: Stéphane Moulin.

Petite sensation à François Coty pour ce match en retard de la quatrième journée.Si le Stade Malherbe de Caen pouvait s'installer sur la deuxième place du classement en cas de victoire à Ajaccio, la pratique a démontré que les hommes de Stéphane Moulin n'ont pas été capables de ramener ne serait-ce qu'un point de leur déplacement en Corse-du-Sud. La raison ? Dès les premières secondes de la partie, les Normands se sont fait surprendre par une accélération de Jean Botué, assez habile pour dribbler Rémy Riou et ouvrir le score dans le but vide. Une fois devant au score, les Ajacciens sont restés souverains à l'image d'une frappe de Cyrille Bayala dans le petit filet extérieur de Riou (41).Dès lors, Moulin s'est décidé à effectuer trois changements dès le retour des vestiaires. De quoi exercer une pression sur la défense locale à court terme, mais pas de quoi égaliser au tableau d'affichage. De son côté, Ajaccio manque le but du break lorsque Botué perd son duel avec Riou (59). Pas grave : sur un corner frappé par Mathieu Coutadeur, Gaëtan Courtet dévie le ballon au premier poteau et Oumar Gonzalez en profite pour conclure dans les six mètres. Relâché, Ajaccio frôle le troisième but mais Qazim Laçi manque le cadre d'un rien (78). Frustré, Caen termine sa soirée noire par deux expulsions consécutives pour Alexandre Mendy et... Moulin, excédé par la sanction envers l'actuel meilleur buteur de Ligue 2.Sixième et invaincu en quatre matchs avec deux victoires et deux nuls, l'ACA peut désormais regarder vers le haut du classement et oublier ses problèmes de santé