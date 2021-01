Buffon, Italie et blasphème

Après Bryan Cristante, suspendu un match avec la Roma, Gianluigi Buffon pourrait aussi être sanctionné pour des propos blasphématoires. Pas une première pour le gardien de but de la Juventus, déjà au bord de la punition par le passé pour des paroles portant atteinte à une religion. Des situations impossibles en France, mais régulières en Italie. Comment l'expliquer ?

Il est donc toujours possible, en 2021, de dire que Gianluigi Buffon n'a pas retenu les leçons de ses expériences précédentes. Du haut de ses 25 années de carrière, dont une seule passée en dehors de l'Italie, le gardien s'est encore fait avoir : après avoir dû se justifier en public en 2010 ou en 2016pour avoir notamment lâché des(ou desselon lui,signifiant oncle), le portier est de nouveau la cible des autorités après des propos pouvant être jugés comme blasphématoires et entendus par un enregistrement audio.À Parme, lors de la large victoire des siens en Serie A, le dernier rempart de la Vieille Dame a en effet laissé échapper quelques termes peu appréciés dans la Botte, ouen VF) au moment de s'en prendre à son partenaire Manolo Portanova (à qui il a réclamé un peu plus d'efforts et de sérieux). S'ils n'avaient pas été captés au préalable par les caméras, ces mots font désormais l'objet d' une enquête par la Fédération italienne de football répondant aux voix qui se sont insurgées contre un possible deux poids-deux mesures.Car quelques jours plus tôt, Bryan Cristante avait été suspendu un match pour blasphème à la suite d'un Bologne-Roma durant lequel le défenseur avait marqué contre son camp. Dans ce contexte, certaines personnes (dont des journalistes) ont donc réclamé que la règle s'applique à tous. Sachant que par le passé, de nombreux joueurs ou entraîneurs se sont fait taper sur les doigts pour des paroles portant atteinte à une religion. Rolando Mandragora (Udinese), Gianluigi Donnarumma (Milan), Giulio Donati (Lecce), Marcello Lippi (Juventus), Francesco Magnanelli (Sassuolo), Ricardo Saponara (Genoa), Matteo Scozzarella (Parme), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Samir Handanovič (Inter), Lorenzo Insigne (avec la sélection)... La liste non exhaustive de ceux qui se sont rendus coupables d'unen Italie est longue, et les histoires à ce sujet ne manquent pas.Ainsi, Côme aurait concédé un nul face à la Juve en 1975 à cause d'un but amené par un coup franc sifflé par l'arbitre pour un mauvais mot. Marco Pacione, lui, se serait fait expulser pendant un Ascoli-Reggiana en raison de ce qui est sorti de sa bouche et non pas pour son tacle. Quant à Demetrio Albertini, il avait imposé l'interdiction de blasphémer à ses partenaires dans les vestiaires de Milan. Enfin, Alessandro del Piero s'était sévèrement fait remonter les bretelles en 1996 contre le Real par Sebastiano Bernardini (le créateur de la Nazionale Italiana Frati Cappuccini, une équipe religieuse).Alors, comment expliquer cette différence de liberté sur le blasphème entre l'Italie et par exemple la France ?, récite Corinne Leveleux-Teixeira, professeur d'histoire du droit à l'université d'Orléans.Si les footballeurs sont parfois privés de rencontre pour ne pas avoir su se contrôler après avoir été averti ou avoir encaissé un pion, il s'agit donc avant tout d'une histoire de lois."quiconque se rend coupable publiquement de blasphème, par invectives ou paroles outrageantes, contre la Divinité fait l'objet d'une sanction administrative pécuniaire de 51 à 309 euros. La même sanction s'applique à quiconque se livre à toute manifestation publique outrageante envers les défunts.", reprend la directrice de laDépénalisé en 1999 en Italie, pays où les joueurs peuvent également être punis s'ils portent des T-shirts affichant des messages personnels à leur famille ou faisant référence à leurs croyances religieuses, le blasphème - qui se réfère à Dieu et non à la Vierge ou aux saints, lesquels ne sont pas considérés comme une divinité - est pourtant régulièrement réprimandé dans le monde du foot depuis 2010. Mais pour quelle(s) raison(s), exactement ? S'agit-il de sanctionner des individus populaires afin qu'ils montrent le bon exemple, ou plus simplement de réduire les débats sur la religion ?, répond Corinne Leveleux-Teixeira.Autre interrogation : risque-t-on de voir de plus en plus de jurons impulsifs de la sorte punis en Italie, ou le pays évolue-t-il vers plus de laxisme ? Autrement dit, les arbitres (qui ont déjà le droit d'expulser un joueur pour blasphème, mais qui laissent quasiment toujours la commission de discipline s'occuper des cas limites) peuvent-il mettre la main à la poche dans un futur proche ?, note la spécialiste de la laïcité.Une petite consolation pour Jacques Rousselot après la vente de Nancy ...