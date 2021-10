Aaron Ramsdale, canonnier conquérant

Auteur d’une excellente performance lors de la victoire des Gunners face à Leicester (2-0), Aaron Ramsdale s’impose petit à petit comme le dernier rempart essentiel à l’arrière-garde d’Arsenal. Un aboutissement en passe d’être atteint, pour un garçon longtemps habitué aux relégations.

Programmé pour la galère

Par Adel Bentaha

Autoritaire et conquérant. Deux qualificatifs absolus, décrivant à merveille l’envergure que prend Aaron Ramsdale du côté d’Arsenal. Face à Leicester, le portier s’est ainsi illustré de la plus belle des manières, en réalisant son cinquième clean-sheet sous la tunique londonienne. Sur une frappe lointaine de Kelechi Iheanacho, un coup-franc de James Maddison ou une reprise soudaine de Jonny Evans, le natif de Stoke a fait preuve d’une solidité de premier ordre. Car si son longiligne gabarit impressionne (1,88m, 77 kilos), il n’en est pas moins un gardien agile, doté d'un pied capable de relancer le cuir proprement et aux réflexes détonants, comme le prouvent ces parades non-exhaustives. Débarqué dans l’inconnu l’été dernier en provenance des, Ramsdale a donc pris place entre les poteaux, sans rien demander à personne.Il faut dire que le rôle d’indéboulonnable attribué à Bernd Leno s’est peu à peu effiloché au terme d’une campagne 2020-2021 à mettre aux oubliettes mais surtout au sortir de deux gifles estivales, reçues face à Chelsea (2-0) puis Manchester City (5-0) et annonciatrices d’un nouveau parcours du combattant. Mikel Arteta en a cependant décidé autrement, donnant une pleine confiance à sa recrue et forçant le temps à lui donner raison. L’arrivée de « Rambo » dans le onze a dès lors permis aux siens de glaner cinq victoires et deux nuls en sept matchs et d’empocher ainsi dix-sept points sur vingt-et-un possibles. Un bilan comptable implacable, preuve de l’impact d’un gamin de 23 ans sur une défense en proie aux incertitudes.Cette réussite insolente serait presque une anomalie dans le parcours d’Aaron Ramsdale. Celle qui a vu un gardien de but au talent indéniable traverser des tempêtes sportives. Formé et élevé à l’école de Shieffeld United, l’intéressé aura dû cravacher avant de goûter à l’élite du football outre-Manche. Ce n’est d’ailleurs pas en club qu’il attire l’œil de l’AFC Bournemouth mais bien en sélection de jeunes. Ses performances avec les U18 en 2017 poussent ainsi lesà débourser 800 000 euros, avant de le prêter dans la foulée. Des expériences en League Two (D4) à Chesterfield et League One (D3) à Wimbledon qui forgent son style de jeu, au point d’être élu Jeune de la saison en troisième division, mais qui construisent également un caractère. De retour dans le sud de l’Angleterre à l’été 2019 et alors que les dirigeants de Bournemouth lui cherchent une nouvelle porte de sortie, il se braque.Refusant manu militari un énième prêt dans les méandres du football local, le gardien joue sa carte à fond. Au point d’impressionner durant le stage de pré-saison et de déloger le vétéran Asmir Begović de son piédestal. Une saison complète pour ses débuts en Premier League (37 matchs sur 38) et une aventure définitivement lancée. La joie de cette entame au sommet sera cependant entachée par la relégation du club en Championship. Les rouge et noir descendent mais fidèle à lui-même, le blondinet reste. Récupéré par son amour de toujours, Sheffield, l'an dernier, il est encore confronté à la lutte pour le maintien. Une bataille malheureusement perdue par un collectif dépassé, de laquelle s’extirpe une énième fois le joueur. Les qualités intrinsèques de « Rambo » n’ont effectivement pas laissé indifférent Arsenal et sa direction, pourtant peu inspirée sur ses derniers transferts. Parti pour une carrière dans l’anonymat, la chance de la famille Ramsdale aura ainsi tourné en ce mois d’août 2021. Si bien que pour signer son contrat, le portier a amené avec lui les cendres de son grand-père, ancien gardien de but et décédé quelques mois avant sa naissance. Un hommage honorable à des ancêtres certainement fiers, portant pour l’instant bonheur à leur petit Aaron.