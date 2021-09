L'OL se contente d'un point contre Lorient

3

Olympique lyonnais (4-2-3-1) : Lopes - Dubois, Boateng (Da Silva, 72e), Denayer (Diomandé, 19e), Emerson - Caqueret, Guimarães, Paquetá - Shaqiri (Slimani, 46e, Cherki (77e)), Toko-Ekambi, Aouar (Henrique, 19e). Entraîneur : Peter Bosz.



Lorient (5-3-2) : Nardi - Silva, Mendes, Laporte, Pétrot, Le Goff - Le Fée (Monconduit, 78e), Lemoine (Diarra, 78e), Abergel - Moffi, Laurienté (Ouattara, 85e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

À dix pendant plus d'une heure, Lyon est parvenu à gratter un point face à Lorient ce samedi au Groupama Stadium (1-1).Si cette rencontre semblait se diriger vers un scénario prévisible où Lyon dominerait et Lorient jouerait le contre, tout s'accélère au quart d'heure de jeu : superbe ouverture de Vincent Le Goff, Enzo Le Fée file en direction du but et subit un léger contact d'Emerson. Léger, mais suffisant pour le corps arbitral qui valide, avec la VAR, la faute et l'expulsion de l'Italien, dernier défenseur. Les malheurs s'enchaînent pour l'OL qui perd Jason Denayer, blessé, sur la même action, et encaisse un coup franc « juninhesque » par Armand Laurienté, confirmant ses prédispositions dans cet exercice . Triplement peinés et sur les nerfs, les Gones galèrent à se remobiliser face à un adversaire rugueux et un arbitrage en dilettante. Seul Lucas Paquetá fait passer un frisson dans le Groupama Stadium juste avant la pause.Reboosté par l'entrée en jeu d'Islam Slimani, l'OL recolle dès le retour des vestiaires à la suite d'un gros travail de Karl Toko-Ekambi, qui s'appuie sur l'international algérien avant d'aller inscrire son premier but de la saison en championnat. Le tableau d'affichage ne bougera plus jusqu'au coup de sifflet final, même si Paquetá fait chavirer les supporters lyonnais sur la dernière action du match, mais une position de hors-jeu l'empêche d'être le héros de la soirée. Un drôle de sentiment pour les Merlus, soulagés de repartir de la capitale des Gaules avec un point (et une 4place au classement) malgré leur supériorité numérique.La vraie déception est pour Lyon, qui laisse échapper deux points, mais qui a surtout perdu plusieurs joueurs sur blessure (Denayer, Boateng, Slimani) avant une semaine à deux matchs (Brøndby et le derby contre Saint-Étienne).