70 buts en Ligue des champions pour Karim Benzema

Karim Benzema sur son 70.Auteur de l'ouverture du score ce mardi lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions face à l'Atalanta , Karim Benzema a inscrit son 70pion dans la reine des compétitions européennes, son cinquième cette saison.Il n'est plus qu'à une unité de Raúl et deux de Robert Lewandowski. Ajoutez à cela quinze buts en Liga et l'attaquant français compile désormais 363 caramels depuis le début de sa carrière. Il ne lui manque plus qu'un but pour dépasser Roger Courtois et devenir le deuxième meilleur buteur français de l'histoire.Quel monument.