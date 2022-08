5 choses dont Marseille a plus besoin que Cristiano Ronaldo

Jamais vraiment sérieuse malgré le hashtag #RonaldOM s'invitant sur Twitter, la rumeur Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille s'est évanouie avant même qu'elle ne s'enflamme. Heureusement, tant le club français a d'autres priorités à s'occuper.

L'OM a besoin… d'argent

L'OM a besoin… de jeunesse

Thank you for the welcome, thank you for the amazing fans, thank you for the beautiful city, thank you for the team and the goals and emotions and results. Merci pour tout. ?#allezom pic.twitter.com/ymaOsaehCQ — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) August 26, 2022

L'OM a besoin… d'un capitaine

L'OM a besoin… d'une autre rumeur

L'OM a besoin d'un entraîneur...

Plus de 30 millions d'euros annuels. Tel est le salaire actuel de Cristiano Ronaldo, à Manchester United. C'est beaucoup, mais Samir Nasri a préparé un plan parfait qu'il a présenté au micro de Canal Plus : «Sauf que même en divisant par deux ou trois les émoluments du Portugais, ce dernier représenterait tout de même un poids beaucoup trop lourd à porter pour les caisses de l'Olympique de Marseille. D'après les informations du, le club français va en effet se faire taper sur les doigts par les instances avec un belle amende en raison d'un manque de respect des règles du fair-play financier et doit trouver des solutions pérennes pour rééquilibrer son budget. Et puis, à quoi bon attirer de bons joueurs s'il devient impossible de valider leur inscription comme cela se voit à Barcelone ?Le départ d'Arkadiusz Milik, officiellement prêté à la Juventus, ne changera pas tout. Alors qu'il disposait de la cinquième équipe la plus jeune de Ligue 1 en 2021-2022 en termes de joueurs utilisés (24,7 ans d'âge moyen) selon Transfermarkt, Marseille a dégringolé de dix places cette saison dans ce classement faisant la chasse aux vieux (quinzième avec 27,2 ans d'âge moyen).Avec ses 37 balais au compteur, CR7 n'aurait donc pas fait énormément de bien à ce niveau-là à un club qui pourrait davantage compter sur son centre de formation et sur ses talents inexpérimentés. Un OM qui, sur ses onze renforts, n'en compte qu'un seul de moins de vingt piges (Roggerio Nyakossi, dix-huit ans) et seulement deux de moins de 24 (Issa Kaboré, et Nuno Tavares). Pas de quoi espérer d'énormes plus-values…Certes, c'est un statut auquel aurait pu prétendre Ronaldo. Mais puisqu'un dangereux déplacement à Nice attend les Marseillais, l'urgence ne peut attendre : les fesses de Dimitri Payet coincées sur les sièges de touche, qui a le profil pour porter le brassard et incarner le guide parfait de l'équipe phocéenne ?Oui, Valentin Rongier a été nommé capitaine lors des trois premières journées et tient pour l'instant la baraque. Sur le terrain et dans l'attitude, au moins. Reste que l'ancien Nantais, qui commence néanmoins à faire partie des meubles, n'est pas forcément du genre à sortir la gueulante quand les choses l'obligent. En même temps, difficile de se trouver un meneur d'hommes légitime lorsqu'on change la moitié de son onze titulaire…À quoi sert le mercato estival si, dans une ville folle comme Marseille où le moindre petit son peut se transformer en gigantesque écho, les rumeurs n'existent plus ? Si la période où le club phocéen attirait star sur star est pour le moment révolue, les supporters ont le droit - ont besoin, même - de rêver et de fantasmer sur des grands noms. Dries Mertens a constitué l'amuse-bouche du cru 2022, Ronaldo l'entrée… Alors, qui pour le plat de résistance et le dessert ?En plat principal, la recette est toute trouvée : elle vient de Madrid, et se nomme Antoine Griezmann. L'international français, qui cire le banc des remplaçants à l'Atlético, peut se permettre d'attiser le feu de l'illusion en faisant courir le bruit qu'il est intéressé par le projet. En revanche, pour le dessert, l'énigme reste entière. Il y a encore jusqu'au 1septembre pour allumer des mèches sur les réseaux sociaux, messieurs-dames !… De l'avis de certains fans, en tout cas, capables de siffler leur nouveau coach avant même le début d'un championnat.