Theo Walcott a « failli jouer dans Harry Potter »

À une époque, Théo Walcott avait 17 ans. Cette période de sa vie coïncidait avec un passage de Southampton Arsenal et une présence dans le groupe des 23 de l' Angleterre pour la Coupe du Monde 2006.Mais à 17 ans, celui qui s'est engagé cet hiver pour Everton a surtout failli faire sa rentrée des classes à Poudlard, grâce à son oncle, qui était le réalisateur de Harry Potter et l'Ordre du phénix, le cinquième volet de la saga. «» , raconte l'attaquant auL'ancien joueur d' Arsenal n'a donc pas pu voler aux côtés de Daniel Radcliffe à cause de ses engagements avec l'équipe d' Angleterre . Comment souvent dans la vie, tout est de la faute de Sven-Göran Eriksson.