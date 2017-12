Sochaux, ça brûle !

Dixième de Ligue 2 avant de se déplacer à Clermont pour conclure la phase aller, le FC Sochaux-Montbéliard est dans la tourmente. Pas sur le terrain, mais au niveau administratif. Le club franc-comtois traverse une tempête interne depuis le début de la semaine. En cause : des investissements creux, un soupçon d'escroquerie et un avenir flou. Pas simple à gérer quand on veut retrouver la place qui est la sienne, parmi l’élite.

1

Le lion ne rugit plus, il miaule

Pression sur les travailleurs de PSA ?

« Monsieur Li essaie de rendre la mariée la plus belle possible »

Politiques, journalistes, supporters : l'union sacrée

Par Julien Duez

17 mai 2014 : à quelques heures du match pour le maintien en Ligue 1 entre Sochaux et Évian , le groupe PSA publie dansune pleine page publicitaire sur laquelle est inscrit : «» En fin de soirée, les Lionceaux s’inclinent 0-3 et sont relégués en Ligue 2. Une semaine plus tard, le groupe automobile annonce que le club est à vendre. «"trahison", se souvient Fabrice Lefèvre, président de l’association"rupture de confiance."» «(président de PSA, ndlr), ajoute pour sa part Mathieu Triclot, membre du collectif de supportersParmi les éventuels repreneurs, deux noms sont familiers des gens du coin. Le premier est celui de Pierre-Arnaud Rollin, entrepreneur local à la tête de Kipo, un cabinet d’expertise comptable. Le second, celui de Romain Peugeot, arrière-petit fils de, et actif dans le milieu de la finance londonienne. Mais c’est un troisième qui remporte le gros lot : Wing-sang Li, homme d’affaires chinois à la tête du groupe Tech Pro, actif dans l’immobilier et les technologies LED et coté à la bourse de Hong-Kong. « Monsieur Li » acquiert le club doubiste pour une bouchée de pain – on parle de sept millions d’euros – via sa filiale Ledus qu’il souhaite développer en France et en confie la gestion à son homme de confiance, Stéphane Lichtenauer., se rappelle Fabrice Lefèvre.» Les supporters épluchent alors les comptes de la société et s'aperçoivent que Tech Pro était une PME dont le chiffre d’affaires était inférieur à celui du FCSM en Ligue 1 ! «» , tempête le président de Planète Sochaux.Alors, bradés les Lionceaux ? «, confie Fabrice Lefèvre.» En parallèle, PSA laisse à Monsieur Li deux ans de trésorerie (soit trois millions d’euros), un beau cadeau pour le premier Chinois à racheter un club français. Mais Sochaux n’est que la première étape de ses plans d’expansion. Des rumeurs lui prêtent l’intention d’acquérir un club-satellite en D4 espagnole, mais aussi de devenir celui de Manchester City. Un comble quand on sait que c’est à Sochaux qu’a été créé le premier centre de formation de France.Depuis 2014, l’objectif de remontée immédiate en Ligue 1 est resté à l’étape de doux rêve. Quant au groupe Tech Pro, force est de constater qu’il est loin d’être un sauveur. Seulement 5,3 millions investis par Li – et encore, sous les menaces de sanction de la DNCG – et placés sur un compte courant associé au capital du club, ce qui lui permet en théorie de retirer son argent à tout moment. «, assure Sébastien Michaux, journaliste à, et qui suit le dossier de très près.» À cela s'ajoutent la faillite de Ledus France en août dernier et le fait que cette dernière doive 300 000 euros au club au titre d’un sponsoring maillot impayé, la situation est devenue catastrophique. On parle de vendre, avant de se raviser et finalement, on apprend dans la presse que les deux tiers de l’effectif devraient avoir quitté le club à la fin de la saison, avec le montant souhaité pour chaque joueur en annexe. Une fuite qui a provoqué l'ire de la direction, qui a annoncé dans un communiqué son intention de déposer plainte pour soustraction de documents envoyés à la DNCG.La DNCG qui, ce lundi, a infligé à Sochaux la première sanction de son histoire : masse salariale encadrée et interdiction de recruter à titre onéreux. «, regrette Mathieu Triclot.» Maigre consolation, la direction, qui n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations, finit par déclarer que la braderie de l'effectif est annulée et l’investisseur promet un million supplémentaire en janvier. Si sportivement, la saison est sauvée, force est de constater que le boss chinois est désormais en plein coup de poker. «, débite Sébastien Michaux.Entre supporters et direction, le torchon brûle. Au sein même des instances, on commence à se tirer dans les pattes. Le directeur général Ilja Kaenzig a annoncé son départ à la fin de l’année civile. Kaenzig s’était fait connaître pour percevoir plus de 60 000 euros de salaire mensuel, l’un des plus élevés du football français. Une somme que le directeur administratif Stéphane Lichtenauer prétendait ignorer. «» , grince Sébastien Michaux. Bras droit de Wing-sang Li, Stéphane Lichtenauer a été prolongé à son poste d’administrateur pour trois ans, malgré la débâcle de Ledus France dont il était à la tête. Ce qui ne l’empêche pas de mordre la main qui le nourrit. Selon lui, les finances de Monsieur Li seraient plus critiques que jamais. Quelle surprise.» , explique Fabrice Lefèvre. «» ajoute Mathieu Triclot. Cette union sacrée du public et des observateurs, l'entraîneur Peter Zeidler l’a bien remarquée : «» Le technicien allemand, dont le contrat se termine en 2019, aimerait désormais que l’on se reconcentre sur l’aspect sportif. S’il promet les deux premières places du classement à Reims et Nîmes, les barrages restent un objectif. «En attendant de voir comment les Lionceaux affronteront Clermont ce vendredi, l’énigme de l’avenir du FCSM reste insoluble. En Ligue 2 ou en Ligue 1 ? Avec quel effectif et avec quelles ressources ? Il faudra combiner les intérêts financiers de Monsieur Li avec le brûlant désir des supporters de tourner la page Tech Pro, officiellement aux commandes jusqu'en 2019. «, conclut Mathieu Triclot.» Pour ne pas saborder l’héritage de la crinière du lion qui, de tout temps, leur a donné le cœur de figurer parmi les meilleurs.