Que s'est-il passé samedi soir à D'Ornano avec les supporters de Nantes ?

Interdits de déplacement à Caen samedi soir, une cinquantaine de supporters nantais ont bravé l'arrêté préfectoral, avant d’être déplacés dans le parcage visiteurs, puis virés du stade à la mi-temps. Récit d'une soirée qui montre, encore une fois, que la France ne sait pas gérer ses supporters.

Rentrés incognito

Déplacés, puis virés

Par Florian Lefèvre

* Le prénom a été modifié

L’interdiction de déplacement est tombé mardi dernier. La préfecture du Calvados a publié, le 18 avril 2017, un arrêté interdisant «» En ligne de mire : les supporters de la tribune Loire qui se sont fait remarquer lors du dernier match à domicile contre Bordeaux , en dégainant des fumigènes pour protester contre la direction du FCN , avec qui ils sont en conflit ouvert Un craquage massif lors duquel plusieurs torches ont été lancées sur la pelouse de La Beaujoire, près du gardien bordelais Cédric Carrasso Qu’à cela ne tienne, une cinquantaine de supporters nantais s’organise pour braver l’interdiction de déplacement à Caen , en achetant des places individuelles en tribune latérale. «, témoigne Thibault*, membre de la Brigade Loire, qui précise que le groupe ultra n'était pas à l'initiative de cette action.» En face, une banderole «» trône déjà depuis deux heures en bas du virage où se regroupent les ultras caennais. «, pose Arnaud, carté au sein du Malherbe Normandy Kop.BL99 présenteÀ la veille du premier tour de l’élection présidentielle, la préfecture avait sorti l’argument choc : «» Pourtant, une compagnie entière de 200 CRS est déployée dès l'après-midi (pour un coup d’envoi à 20h). Inhabituel pour un match lambda de Ligue 1. «» , explique Arnaud. À croire que les supporters nantais étaient attendus ? «» , témoigne Thibault.Les cinquante-cinq supporters nantais regroupés près du parcage visiteurs soutiennent leur équipe. Ils sont même repérés par les joueurs canaris, qui célèbrent avec eux l'ouverture du score de Yacine Bammou. Bientôt, les responsables de la sécurité leur somment de quitter cette tribune. «Soit on vous expulse de force, soit vous rejoignez le parcage visiteurs.» , poursuit Thibault. Jusqu’à la mi-temps. Et là, plus question d’ultimatum. Bouclier et matraque en main, les CRS envahissent le parcage visiteurs et ordonnent aux Nantais d’évacuer le stade. Les supporters sortent les mains en l’air. Raison invoquée : «Les cinquante-cinq nantais sont emmenés sur le parking visiteurs, où ils passeront toute la seconde période, le temps des fouilles et des identifications individuelles (avant des interdictions administratives de stade ?). «» , lâche Thibault. Le tout sous les yeux d’un groupe d’une quarantaine d’ultras caennais qui ont quitté leur tribune pour apporter leur soutien aux Nantais. Résumons : des forces de police censées ne pas être en nombre suffisant pour assurer la sécurité des personnes, mais démesurément présentes dans un match lambda. Un arrêté préfectoral pour empêcher des supporters de prendre leur place dans le parcage visiteurs, des supporters qui viennent encourager leur équipe, raccompagnés ensuite dans le parcage visiteurs, puis virés du stade alors qu'ils ne posaient pas de problème. Tout est cohérent, en somme. Pas illogique qu'une soirée comme celle-là se termine avec un doublé de Yacine Bammou.