Pascal Dupraz a-t-il atteint son plafond de verre à Toulouse ?

Malgré un effectif qui fait jalouser pas mal de coachs de Ligue 1, Pascal Dupraz a du mal à faire décoller son TFC. Devant les matchs, les supporters « s’emmerdent » , et le Savoyard s’énerve. La preuve qu’il n’est qu’un coach commando incapable de faire progresser des joueurs sur le long terme ? Pas si sûr.







Dijon Toulouse FC Ligue 1 Diffusion sur

Une belle gueule, c’est tout

Where is the love ?

Seul Casa fait mieux que Dupraz

Par Albert Marie

*D’après le rapport d’octobre 2017 du Centre international d’étude du sport (CIES).

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Que fait-on des druides lorsqu'ils n’arrivent plus à fabriquer la potion magique ? Si Toulouse était un petit village gaulois, ses habitants seraient sans doute à cette heure rassemblés devant la chaumière du druide Pascal Duprix à se poser cette question. Avec un bel effectif entre les mains pour la saison 2017-2018, l’entraîneur savoyard a du mal à faire jouer son équipe. Si le TFC n’est pas dans une situation d’urgence au classement (10avec 16 points), les productions rendues par la troupe du druide savoyard sont en deçà des attentes, et le principal intéressé ne s’en cachait pas après le dernier écueil de son équipe à domicile, face à la lanterne rouge messine (0-0) : «. » Simple, basique.Alors qu’il était parvenu, à son arrivée en Haute-Garonne, à faire sur-performer un effectif a priori moyen pour le maintenir en Ligue 1, c’est l’inverse qui semble se produire depuis le début de 2017. Lors des derniers mercatos, le TFC a en effet négocié les grandes manœuvres d’import-export avec dextérité. De sorte que certains se sont mis à rêver à autre chose qu’une 10place, l’objectif affiché chaque année par le président Sadran. Corentin Jean Andy Delort et Gianneli Imbula sont tous venus compléter ces dix-huit derniers mois un effectif jeune et déjà talentueux. Sur les feuilles de match, Toulouse a belle gueule. «» , tranche même Élie Baup, entraîneur du seul TFC de l’histoire à s’être qualifié pour un tour préliminaire de Ligue des champions (en 2006-2007)., poursuit-il.» Sur l’année civile, Toulouse n’a récolté que 34 points en 32 rencontres – seuls Metz (28) et Dijon (33) font pire en Ligue 1 – et marqué 27 buts, le moins bon total après Caen (25) et Metz (26). Pas normal.Pas de plaisir à jouer ensemble : c’est aussi le constat que dressait Pascal Dupraz lui-même dans les colonnes de, quelques jours après une prestation indigente au Vélodrome (2-0), en septembre : «Arrivé en mars 2016 à Toulouse avec une réputation d’excellent meneur d’hommes, mais de formateur et tacticien limité, Dupraz avait à cœur de décoller à l’eau bouillante ces étiquettes engluées sur son dos et de casser son image de «» . La courbe de ses résultats sur le long terme ne va, pour l’heure, pas dans ce sens. Le spectacle offert sur le terrain par ses joueurs depuis un an non plus. «» , déplore Marco, le porte-parole des Indians Tolosa, principal groupe de supporters du TFC. «» .Milieu de terrain de Toulouse entre 2008 et 2016, le Guingampais Étienne Didot, qui a évolué sous les ordres du Savoyard lors de sa dernière année au club, estime quant à lui que le temps donnera raison à Pascal Dupraz : «, estime l’ancien capitaine des Violets.Du temps, il n’est pas idiot d’en réclamer avant de juger le travail de Dupraz lorsque l’on sait que Toulouse présente en 2017-2018 le troisième effectif le plus jeune du Big 5 (24,2 ans en moyenne) derrière Lille et Leipzig, et que le TFC est le club français qui fait le plus jouer les jeunes formés au club cette saison*. Ce temps, précieux, Dupraz l’aura. Car si le football brûle ses icônes aussi vite qu’il les érige, lui a accumulé grâce au «» suffisamment de crédit pour ne pas être inquiété au moindre pas de travers de son équipe.D’autant que sur le plan comptable, le bilan provisoire de l’ère Dupraz (19 victoires, 21 nuls, 21 défaites) est encore loin d’être indéfendable : seul Alain Casanova présente de meilleurs résultats que lui depuis la remontée du club en Ligue 1, en 2003.Mais ces résultats sont aussi à mettre en perspective avec les moyens mis à disposition de chacun de ces entraîneurs. Depuis l’arrivée de son coach savoyard, le TFC a investi autour de 20 millions d’euros sur le marché des transferts, ce qui fait du club le 10plus dépensier de France sur cette période. Lors du premier été de Dupraz en Haute-Garonne, le TFC a même lâché 7 millions d’euros pour recruter, se classant ainsi à la 5position des dépenses en L1. Une prise de risque peu habituelle au sein du club violet. Voilà aussi pourquoi l’exigence de résultats et de jeu envers Pascal Dupraz est sans doute sensiblement plus élevée que pour ses prédécesseurs : le village toulousain aimerait bien pouvoir rêver un peu, bâillonner son barde qui chante à la gloire du ventre mou et, pourquoi pas, s’asseoir de nouveau à la table des grands banquets européens. Reste à remettre la main sur la formule de la potion magique – et cela demandera sans doute du temps –, ou à trouver l’adresse d’un nouveau druide.