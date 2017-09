Oberlin flashé à 38 kilomètres par heure

1

LG

on a trouvé le Gareth Bale du FC Bâle Dimitri Oberlin peut se targuer d’avoir mis deux superbes buts face au Benfica mercredi soir, dans la victoire probante du FC Bâle (5-0). Mais l’attaquant de vingt ans, originaire du Cameroun , a surtout atteint un pic de vitesse à 38 km/h sur son premier but de la soirée.Pas loin du record d’un certain Usain Bolt, flashé à 44,72 km/h lors de la finale du cent mètres des championnats du monde 2009, où il avait établi un nouveau record du monde avec un chrono fabuleux de neuf secondes et 58 centièmes.