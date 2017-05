Luke Shaw blessé aux ligaments du pied

0

Hécatombe à Manchester United Sorti en cours de jeu contre Swansea , dimanche dernier (1-1), Luke Shaw est touché au pied. Les examens pratiqués révèlent une lésion des ligaments. Saison terminée donc pour le jeune arrière gauche de 21 ans, déjà gravement blessé à la jambe en 2014 et au genou en 2015. José Mourinho doit faire face à une hécatombe en défense : alors que le calendrier de Manchester United est déjà très chargé avec le championnat et la Ligue Europa, Shaw, Bailly, Smalling, Fosu-Mensah et Ibrahimović sont tous à l'infirmerie. Le Suédois a d'ailleurs été opéré avec succès au genou droit , ce mardi.Mourinho va devoir montrer toutes ses qualités de tacticien pour gérer cette fin de saison. Un seul objectif : qualifier lespour la Ligue des champions, que ce soit en finissant dans les quatre premiers du championnat ou en remportant la Ligue Europa. Coup d'envoi de la demi-finale contre le Celta Vigo , ce jeudi à 21h05.Casse-tête en perspective.